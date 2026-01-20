Tuổi trẻ Công an Bắc Ninh 'bắt trend' livestream hướng dẫn thủ tục hành chính

TPO - Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh đưa thủ tục hành chính lên sóng livestream, trực tiếp giải đáp vướng mắc cho người dân, qua đó khẳng định tư duy đổi mới, linh hoạt và tinh thần phục vụ Nhân dân trong kỷ nguyên số.

Lần đầu lên sóng và câu chuyện phía sau màn hình

Là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia livestream, Thượng úy Nguyễn Thị Xuân – cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh không giấu được cảm xúc hồi hộp trong lần đầu “lên sóng” hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

“Trước đây, tôi quen với việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở. Lần đầu tham gia livestream, cảm giác rất khác, vừa hồi hộp nhưng cũng rất hào hứng”, Thượng úy Nguyễn Thị Xuân chia sẻ. Trong buổi phát trực tiếp, chị nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp – lĩnh vực mà chị thường xuyên phụ trách.

Theo Thượng úy Xuân, livestream giúp cán bộ tiếp cận được nhiều người dân cùng lúc, giải đáp thắc mắc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho cả hai phía. “Có những câu hỏi nếu tiếp trực tiếp thì phải chờ đến lượt, còn trên livestream, người dân có thể hỏi và được trả lời ngay”, chị Xuân nói.

Đằng sau buổi livestream là quá trình chuẩn bị công phu, bài bản kéo dài gần 20 ngày của Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại úy Giáp Văn Kiên – Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp tổ chức livestream hướng dẫn thủ tục hành chính ở quy mô toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an Bắc Ninh “bắt trend” livestream làm thủ tục hành chính.

“Trước đây, chúng tôi chủ yếu chỉ đạo đoàn thanh niên công an cấp xã thực hiện livestream. Sau sáp nhập tỉnh và việc không còn tổ chức công an cấp huyện, nhu cầu hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trực tuyến, càng trở nên cấp thiết”, Đại úy Giáp Văn Kiên chia sẻ.

Theo anh Kiên, thực tế cho thấy, trong quá trình chuyển đổi số, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ còn lúng túng khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Từ đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất và triển khai mô hình livestream như một kênh hỗ trợ mới, linh hoạt và hiệu quả.

Giải đáp nhiều lĩnh vực “nóng”

Tham gia buổi livestream là đoàn viên , thanh niên đến từ nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh có lượng hồ sơ tiếp nhận lớn như Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Các câu hỏi của người dân tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn liền với đời sống hằng ngày như: Thủ tục cấp căn cước công dân, định danh điện tử, đăng ký thường trú, tạm trú, cấp đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông, cấp hộ chiếu, cấp phiếu lý lịch tư pháp… Tất cả thắc mắc đều được cán bộ công an giải đáp cụ thể, rõ ràng, kèm theo những lưu ý quan trọng để người dân tránh sai sót khi thực hiện thủ tục.

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, buổi livestream đầu tiên đã thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi và tương tác.

“Việc livestream giúp tiếp cận được đông đảo người dân hơn, giải đáp được nhiều câu hỏi trong cùng một thời điểm, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh trong chuyển đổi số”, Đại úy Giáp Văn Kiên nhấn mạnh.

Không nằm ngoài kỳ vọng, buổi livestream đầu tiên đã thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi và tương tác trong hơn 1 giờ đồng hồ. Hàng trăm câu hỏi được gửi về trong suốt thời gian phát sóng, cho thấy sự quan tâm rất lớn của người dân đối với các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và pháp luật.

Những con số này không chỉ phản ánh sức lan tỏa của hình thức tuyên truyền mới, mà còn khẳng định nhu cầu thực tế của người dân trong việc được tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời, dễ hiểu.

Bên cạnh việc hướng dẫn thủ tục hành chính, buổi livestream còn lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tội phạm. Đây được đánh giá là cách làm hiệu quả, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Câu hỏi người dân gửi đến buổi livestream của Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh.

Từ kết quả tích cực của buổi livestream đầu tiên, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ duy trì hoạt động này, đồng thời mở rộng thêm các chủ đề phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân.

Song song với đó, sau sáp nhập tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh còn thành lập các tổ thanh niên hỗ trợ dịch vụ số tại các điểm tiếp công dân của Công an tỉnh và công an cấp xã, trực tiếp giúp người dân thao tác, hoàn thiện thủ tục hành chính.

Theo Đại úy Giáp Văn Kiên, những mô hình này đã và đang được lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao, coi đây là hướng đi phù hợp trong cải cách hành chính và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “gần dân, vì Nhân dân phục vụ”.

“Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính không chỉ là một cách làm mới, mà còn là dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh trong hành trình đổi mới tư duy, phương thức phục vụ Nhân dân. Từ những thao tác trên màn hình điện thoại, máy tính, hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, trách nhiệm, thân thiện đang dần trở nên gần gũi hơn bao giờ hết”, Đại úy Giáp Văn Kiên chia sẻ.