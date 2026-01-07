Tuổi trẻ Công an thi đua hướng về cơ sở, triển khai tốt phong trào dân vận khéo

TPO - Tuổi trẻ Công an sẽ hướng tập trung nhiều hơn về cơ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư góp phần phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sáng 7/1, Ban Thanh niên CAND tổ chức Hội nghị công tác thanh niên CAND để tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên toàn lực lượng năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu khai mạc hội nghị.

350 công trình chuyển đổi số

Năm qua, Ban Thanh niên CAND đã chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức Đoàn trong CAND theo mô hình tổ chức, hoạt động mới; hoàn thành tổ chức đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại hơn 4.000 đơn vị cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ 23 đảm bảo tiến độ, yêu cầu, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong công tác tổ chức.

Tuổi trẻ CAND đã đăng ký, triển khai có hiệu quả 232 công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; 350 công trình chuyển đổi số trong công tác Công an...

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 253 hoạt động, 125 công trình, phần việc thanh niên trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng; 135 năm Ngày sinh nhật Bác, tuyên dương 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu; tham gia hiệu quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với gần 20.000 bài dự thi...

Trước những kết quả nêu trên, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đề nghị, các cán bộ Đoàn tập trung nghiên cứu, đề xuất những giải pháp thực hiện thắng lợi Chương trình công tác năm 2026 với chủ đề “Phát huy tinh thần “Ba nhất”, thanh niên CAND tiên phong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” và sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên CAND phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất".

Phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo - hai phẩm chất riêng có, không thể tách rời, là thế mạnh của thanh niên Công an trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Theo Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, tiên phong, sáng tạo trước hết là sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt những việc khó, việc mới, việc ở những địa bàn phức tạp, trực tiếp tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng.

Tuổi trẻ CAND phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, tích cực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, từ an ninh mạng, an ninh con người đến phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh lưu ý, Đề án 06 phải được xác định là môi trường thực tiễn quan trọng để đoàn viên thanh niên tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, thanh niên Công an phải là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; tham gia xây dựng và phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ mang thương hiệu “Made in Vietnam”, “Make in Vietnam” của các tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

Đặc biệt, hoạt động của Đoàn cần điều chỉnh theo hướng tập trung nhiều hơn về cơ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư góp phần phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho các cán bộ Đoàn trong CAND có thành tích xuất sắc.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Tại hội nghị, Ban Thanh niên CAND phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề “Phát huy tinh thần “Ba nhất”, thanh niên CAND tiên phong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”.

Phong trào kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.