Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế

Cú hích quan trọng
Theo PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cạnh tranh công nghệ gay gắt, yêu cầu tự chủ và làm chủ công nghệ lõi đặt ra ngày càng cấp bách. “Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 ra đời được xem là cú hích quan trọng để phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ đông đảo, năng động và giàu khát vọng sáng tạo của đất nước”, PGS. TS Huỳnh Đăng Chính nói.
PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính khẳng định, với vị thế là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành một cách chủ động và trách nhiệm cùng T.Ư Hội SVVN và các đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình.
Ông Chính cho biết, nhà trường sẵn sàng tham gia tổ chức và đăng cai các hoạt động học thuật, khoa học và công nghệ trọng điểm trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cùng với đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu mạnh, sẵn sàng tham gia cố vấn, hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Nhà trường xác định rõ vai trò của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng và mở đường cho sinh viên trên hành trình nghiên cứu và sáng tạo.
Bên cạnh nguồn lực con người, hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của nhà trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia chương trình được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và sáng tạo với các bài toán công nghệ cụ thể.
Ngoài ra, mạng lưới hợp tác sâu rộng của nhà trường với doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn và đối tác quốc tế, cùng Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, sẽ hỗ trợ kết nối các ý tưởng, dự án của sinh viên trong chương trình với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ.
Cần một sự đồng hành thực chất
Hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia cố vấn, đồng hành hỗ trợ từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước. TS. Lê Bá Vinh, Đại học Bergen (Na Uy), là một trong những nhà khoa học trẻ tài năng đang công tác ở nước ngoài nhận được lời mời tham gia cố vấn chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Anh hiện là thành viên ban biên tập của hơn 10 tạp chí quốc tế uy tín, có kinh nghiệm tham gia phản biện khoa học thường xuyên cho các tạp chí thuộc những hiệp hội lớn tại Mỹ, châu Âu và nhiều tổ chức nghiên cứu toàn cầu.
“Tôi đã nhận lời làm cố vấn trong lĩnh vực Công nghệ Y sinh tiên tiến, đồng hành cùng sinh viên từ hình thành ý tưởng, thiết kế nghiên cứu đến viết và gửi bài báo quốc tế. Tôi sẵn sàng kết nối với các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ chuyên môn, giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế”, TS. Vinh chia sẻ.
“Nếu được triển khai đồng bộ, mục tiêu 1.000 bài báo quốc tế của sinh viên hoàn toàn khả thi và có thể trở thành cú hích quan trọng cho quá trình chuyển mình của khoa học và giáo dục Việt Nam, đúng với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao”. TS. Lê Bá Vinh, Đại học Bergen (Na Uy)
Từ kinh nghiệm công tác, TS.Vinh cho rằng, rào cản lớn nhất của sinh viên khi tham gia công bố quốc tế không nằm ở ý tưởng nghiên cứu, mà ở việc thiếu người dẫn đường. Nhiều sinh viên có đề tài tốt nhưng chưa được hướng dẫn bài bản về cách đặt câu hỏi nghiên cứu, viết tiếng Anh học thuật và hiểu “luật chơi” của các tạp chí quốc tế. Bên cạnh đó, áp lực thời gian, thiếu dữ liệu, kinh phí và đặc biệt là thiếu mentor (người cố vấn) có kinh nghiệm công bố vẫn là những trở ngại phổ biến.
Từ thực tế đó, anh Vinh cho rằng sinh viên rất cần một sự đồng hành thực chất, thông qua đội ngũ thầy cô, nhà khoa học trẻ hướng dẫn từng bước; các nhóm nghiên cứu mở, khóa huấn luyện viết và phản biện bài báo, cùng với sự hỗ trợ về dữ liệu, kết nối quốc tế và chi phí công bố.
Bạn Võ Ngọc Minh Anh, Trường ÐH Khoa học Tự nhiên (ÐHQG TPHCM), Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025:
Thách thức lớn nhất là thiếu cố vấn học thuật chuyên sâu
Hiện, tôi đã có 8 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trong nước và quốc tế. Trong đó có công trình được công bố tại hội nghị khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực AI và đa phương tiện, thuộc hệ thống Lecture Notes in Computer Science (LNCS) của Springer Nature.
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy, sinh viên khi làm nghiên cứu thách thức lớn nhất là thiếu định hướng nghiên cứu sớm và thiếu cố vấn học thuật chuyên sâu. Bên cạnh đó là hạn chế về học liệu, dữ liệu, kỹ năng viết học thuật bằng tiếng Anh và chi phí công bố. Việc cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và đời sống cũng là áp lực không nhỏ. Vì vậy, sự ra đời của chương trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cộng đồng sinh viên đam mê học thuật.
Bạn Nguyễn Song Thiên Long, sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Ðại học Bách khoa (ÐHQG TPHCM):
Làm chủ công nghệ và phụng sự Tổ quốc
Việc Đảng và Nhà nước xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược vừa đặt lên vai thế hệ sinh viên trách nhiệm lớn lao, vừa mở ra những cơ hội chưa từng có để sinh viên Việt Nam khẳng định năng lực và vị thế của mình. Trong bối cảnh đó, chương trình không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm, mà là một cách làm lâu dài, căn cơ và tiến bộ, lấy sinh viên làm trung tâm, lấy khoa học - công nghệ làm động lực và sự đồng hành bền bỉ của Đoàn - Hội, thầy cô, nhà khoa học và doanh nghiệp làm nền tảng phát triển.
Bản thân tôi đã nỗ lực có 20 công trình nghiên cứu được công bố tại các hội nghị quốc tế uy tín, tham gia và đạt kết quả tại nhiều cuộc thi khoa học - công nghệ trong và ngoài nước.
Với sự trợ lực từ Hội Sinh viên, chúng tôi cam kết không ngừng học tập, chủ động tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ, quyết tâm không chỉ theo kịp mà bứt phá. Không chỉ tiếp nhận mà sáng tạo tri thức mới để làm chủ công nghệ và phụng sự Tổ quốc.
