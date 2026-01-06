Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026 Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế

TP - Các trường đại học hàng đầu, nhà khoa học sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế.

Cú hích quan trọng

Theo PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cạnh tranh công nghệ gay gắt, yêu cầu tự chủ và làm chủ công nghệ lõi đặt ra ngày càng cấp bách. “Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 ra đời được xem là cú hích quan trọng để phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ đông đảo, năng động và giàu khát vọng sáng tạo của đất nước”, PGS. TS Huỳnh Đăng Chính nói.

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính khẳng định, với vị thế là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành một cách chủ động và trách nhiệm cùng T.Ư Hội SVVN và các đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình.

Ông Chính cho biết, nhà trường sẵn sàng tham gia tổ chức và đăng cai các hoạt động học thuật, khoa học và công nghệ trọng điểm trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cùng với đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu mạnh, sẵn sàng tham gia cố vấn, hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Nhà trường xác định rõ vai trò của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng và mở đường cho sinh viên trên hành trình nghiên cứu và sáng tạo.

Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam được xem là cú hích quan trọng để từng bước sinh viên làm chủ công nghệ lõi

Bên cạnh nguồn lực con người, hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của nhà trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia chương trình được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và sáng tạo với các bài toán công nghệ cụ thể.

Ngoài ra, mạng lưới hợp tác sâu rộng của nhà trường với doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn và đối tác quốc tế, cùng Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, sẽ hỗ trợ kết nối các ý tưởng, dự án của sinh viên trong chương trình với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ.

Cần một sự đồng hành thực chất

Hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia cố vấn, đồng hành hỗ trợ từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước. TS. Lê Bá Vinh, Đại học Bergen (Na Uy), là một trong những nhà khoa học trẻ tài năng đang công tác ở nước ngoài nhận được lời mời tham gia cố vấn chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Anh hiện là thành viên ban biên tập của hơn 10 tạp chí quốc tế uy tín, có kinh nghiệm tham gia phản biện khoa học thường xuyên cho các tạp chí thuộc những hiệp hội lớn tại Mỹ, châu Âu và nhiều tổ chức nghiên cứu toàn cầu.

“Tôi đã nhận lời làm cố vấn trong lĩnh vực Công nghệ Y sinh tiên tiến, đồng hành cùng sinh viên từ hình thành ý tưởng, thiết kế nghiên cứu đến viết và gửi bài báo quốc tế. Tôi sẵn sàng kết nối với các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ chuyên môn, giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế”, TS. Vinh chia sẻ.

“Nếu được triển khai đồng bộ, mục tiêu 1.000 bài báo quốc tế của sinh viên hoàn toàn khả thi và có thể trở thành cú hích quan trọng cho quá trình chuyển mình của khoa học và giáo dục Việt Nam, đúng với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao”. TS. Lê Bá Vinh, Đại học Bergen (Na Uy)

Từ kinh nghiệm công tác, TS.Vinh cho rằng, rào cản lớn nhất của sinh viên khi tham gia công bố quốc tế không nằm ở ý tưởng nghiên cứu, mà ở việc thiếu người dẫn đường. Nhiều sinh viên có đề tài tốt nhưng chưa được hướng dẫn bài bản về cách đặt câu hỏi nghiên cứu, viết tiếng Anh học thuật và hiểu “luật chơi” của các tạp chí quốc tế. Bên cạnh đó, áp lực thời gian, thiếu dữ liệu, kinh phí và đặc biệt là thiếu mentor (người cố vấn) có kinh nghiệm công bố vẫn là những trở ngại phổ biến.

Từ thực tế đó, anh Vinh cho rằng sinh viên rất cần một sự đồng hành thực chất, thông qua đội ngũ thầy cô, nhà khoa học trẻ hướng dẫn từng bước; các nhóm nghiên cứu mở, khóa huấn luyện viết và phản biện bài báo, cùng với sự hỗ trợ về dữ liệu, kết nối quốc tế và chi phí công bố.