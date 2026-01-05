Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Gia Lai sẽ có 30 xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đề án phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 là việc UBND tỉnh Gia Lai triển khai mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ngày 5/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã ban hành đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo đề án này, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” mang tính dẫn dắt trong triển khai đề án, nhằm xây dựng các điểm mẫu về chuyển đổi số cấp cơ sở, làm nền tảng lan tỏa phương thức quản lý hiện đại, kinh tế số và xã hội số đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Gia Lai xây dựng xã hạt nhân theo 5 trụ cột, gồm: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, Đổi mới sáng tạo và An toàn thông tin.

dv1.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số.

Chọn 30 xã, phường triển khai mô hình

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ngay trong năm 2026, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng số và năng lực tổ chức thực hiện, tỉnh lựa chọn đồng loạt 30 xã, phường đại diện cho các vùng, khu vực để triển khai mô hình xã hạt nhân.

Trong triển khai mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, tỉnh Gia Lai xác định Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng nòng cốt trực tiếp hỗ trợ chính quyền và người dân thực hiện các tiêu chí xã hạt nhân. Trong đó, tham gia tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế số và bảo đảm an toàn thông tin.

Tổ có trách nhiệm theo dõi, cập nhật dữ liệu, báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xã hạt nhân theo hướng dẫn của tỉnh.

dv.jpg
Mô hình sẽ phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.

Để hỗ trợ các xã được chọn triển khai mô hình, UBND tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã được lựa chọn triển khai mô hình hạt nhân, bao gồm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và Tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng số; kinh phí cho các hoạt động đổi mới sáng tạo cộng đồng và truyền thông chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở kết quả triển khai, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện mô hình và duy trì, nâng cao chất lượng các xã hạt nhân đã được lựa chọn, đồng thời làm cơ sở lan tỏa, áp dụng các giải pháp, cách làm hiệu quả ra các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, đang xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết để cụ thể hóa đề án. Trước mắt, sẽ tiến hành củng cố lại các Tổ công nghệ số cộng đồng, dự kiến khoảng 15 - 20 thành viên.

Trương Định
