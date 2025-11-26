Thanh niên Sơn La đối thoại với lãnh đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

TPO - Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2025 của tỉnh Sơn La đã thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại đối thoại đoàn viên, thanh niên tập trung trao đổi về các vấn đề hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các chính sách việc làm, khởi nghiệp, qua đó giúp tỉnh hoàn thiện chủ trương thúc đẩy nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn mới.

Hội nghị Đối thoại với thanh niên năm 2025 thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày 26/11, ông Nguyễn Thành Công -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Sơn La tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 75 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh, thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển thanh niên trong bối cảnh mới. Sự kiện góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên và thúc đẩy vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình hiện đại hóa của tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu thanh niên từ các địa phương đã đặt ra nhiều vấn đề sát với thực tiễn phát triển của địa phương. Nội dung tập trung vào những vấn đề then chốt như: Định hướng hỗ trợ thanh niên tham gia vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, năng lượng xanh; các chính sách tạo cơ hội việc làm trong nước và quốc tế.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên cũng nêu những giải pháp để thanh niên không bị tụt lại trong quá trình chuyển đổi số; cơ chế khuyến khích thanh niên đóng góp sáng kiến cải cách hành chính, không gian hỗ trợ khởi nghiệp cho giới trẻ…

Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, giải đáp các vấn đề thanh niên đặt ra tại hội nghị.

Bên cạnh phần đối thoại, đại diện thanh niên từ các trường đại học và một số mô hình tiêu biểu đã trình bày tham luận, hiến kế cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhiều giải pháp mới được đề cập như ứng dụng nền tảng số trong quảng bá nông sản, du lịch bằng nguồn nhân lực số; thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên công nghệ và tài nguyên bản địa...

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Công ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của đoàn viên thanh niên. Ông đề nghị Tỉnh Đoàn Sơn La và các cấp bộ đoàn nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI vào thực tiễn; đặc biệt là triển khai mạnh mẽ các chủ trương chiến lược về đổi mới, hội nhập, ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Thành Công chủ trì hội nghị.

“UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách liên quan đến đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển không gian sáng tạo nhằm giúp thanh niên phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Sơn La”, ông Nguyễn Thành Công khẳng định.