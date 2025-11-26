Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Sơn La đối thoại với lãnh đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2025 của tỉnh Sơn La đã thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại đối thoại đoàn viên, thanh niên tập trung trao đổi về các vấn đề hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các chính sách việc làm, khởi nghiệp, qua đó giúp tỉnh hoàn thiện chủ trương thúc đẩy nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn mới.

a6.jpg
Hội nghị Đối thoại với thanh niên năm 2025 thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày 26/11, ông Nguyễn Thành Công -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Sơn La tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 75 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh, thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển thanh niên trong bối cảnh mới. Sự kiện góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên và thúc đẩy vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình hiện đại hóa của tỉnh.

a5.jpg
a8.jpg
Đoàn viên, thanh niên trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu thanh niên từ các địa phương đã đặt ra nhiều vấn đề sát với thực tiễn phát triển của địa phương. Nội dung tập trung vào những vấn đề then chốt như: Định hướng hỗ trợ thanh niên tham gia vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, năng lượng xanh; các chính sách tạo cơ hội việc làm trong nước và quốc tế.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên cũng nêu những giải pháp để thanh niên không bị tụt lại trong quá trình chuyển đổi số; cơ chế khuyến khích thanh niên đóng góp sáng kiến cải cách hành chính, không gian hỗ trợ khởi nghiệp cho giới trẻ

a7.jpg
Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, giải đáp các vấn đề thanh niên đặt ra tại hội nghị.

Bên cạnh phần đối thoại, đại diện thanh niên từ các trường đại học và một số mô hình tiêu biểu đã trình bày tham luận, hiến kế cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhiều giải pháp mới được đề cập như ứng dụng nền tảng số trong quảng bá nông sản, du lịch bằng nguồn nhân lực số; thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên công nghệ và tài nguyên bản địa...

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Công ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của đoàn viên thanh niên. Ông đề nghị Tỉnh Đoàn Sơn La và các cấp bộ đoàn nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI vào thực tiễn; đặc biệt là triển khai mạnh mẽ các chủ trương chiến lược về đổi mới, hội nhập, ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong sản xuất, kinh doanh.

a4.jpg
Ông Nguyễn Thành Công chủ trì hội nghị.

“UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách liên quan đến đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển không gian sáng tạo nhằm giúp thanh niên phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Sơn La”, ông Nguyễn Thành Công khẳng định.

Viết Hà
#khoa học #công nghệ #chuyển đổi số #thanh niên #Sơn La #đổi mới sáng tạo #Tỉnh Đoàn Sơn La #khởi nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục