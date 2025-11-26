Thủ tướng: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là chiến lược, ưu tiên hàng đầu

TPO - Đề cập việc xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và toàn thế giới.

Sáng 26/11, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong và ngoài nước.

Lựa chọn chiến lược của mỗi quốc gia, toàn thế giới

Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam đã đến tham dự sự kiện. Thủ tướng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cùng các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Ngô Tùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc, mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nêu rõ: Thế giới hiện nay đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch COVID-19. Nợ Chính phủ toàn cầu tăng cao. Thương mại thế giới sụt giảm; đứt gãy các chuỗi cung ứng. Sản xuất kinh doanh trì trệ; làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân…

Bối cảnh và tình hình đó đặt ra những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp nhưng cũng mang tới những cơ hội, thuận lợi ngày càng rộng mở; đòi hỏi chúng ta phải nhìn xa trông rộng, đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ để củng cố, tăng cường niềm tin; cùng nhau xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong đó “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là một xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và toàn thế giới.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của các bộ ngành Trung ương, các địa phương, tập đoàn, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

Thủ tướng chỉ ra, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đang hội tụ trong cùng một thế giới phẳng, nơi không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của riêng mình và của thế giới, cũng như đơn độc giải quyết các thách thức của thế kỷ và nhân loại, kể cả những nước giàu mạnh nhất. Những thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện đòi hỏi cách tiếp cận giải quyết và phương thức hợp tác toàn cầu, toàn dân, toàn diện; tinh thần đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương.

“Chúng tôi mong muốn Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 sẽ không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng, chia sẻ sáng kiến, mà còn là không gian để kết nối đối thoại, tăng cường tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, với tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng thời điểm và chia sẻ lợi ích, trao đi là còn mãi. Chúng ta hãy cùng phát huy tinh thần “3 cùng": Cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số: Mệnh lệnh của thời đại

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ: Thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có. Mô hình tăng trưởng thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng, môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đột phá, tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Ngô Tùng.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Vì vậy, chủ đề của Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mang tính chiến lược và cấp thiết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TPHCM sau khi sáp nhập đã trở thành nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo đó là tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu và là đầu tàu kinh tế của cả nước.