Sắp khởi công dự án đô thị lớn nhất nước tại Quảng Ninh

TPO - Cùng với cả nước, Quảng Ninh dự kiến đóng góp khoảng 40 dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19/12, tiêu biểu là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh quy mô vốn lớn nhất cả nước, với tổng vốn gần 18 tỷ USD; Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD...

Theo đó, các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như giao thông, y tế, giáo dục, đô thị, công nghiệp và nông nghiệp, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Khu vực xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số các dự án được khởi công có nhiều dự án quy mô rất lớn, với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD. Tiêu biểu là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh quy mô vốn lớn nhất cả nước, với tổng vốn gần 18 tỷ USD, diện tích hơn 4.100 ha tại các phường Tuần Châu và Hà An.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD; Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Đặc khu Vân Đồn do Sun Group đầu tư, với tổng vốn trên 2 tỷ USD; Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn, tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.

Nhóm dự án khởi công cũng bao gồm nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, như: Đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục (dài 8,3km), vốn đầu tư khoảng 2.525 tỷ đồng; Đường ven biển kéo dài từ Trần Quốc Nghiễn đến Cầu Bang (7,4km), vốn đầu tư khoảng 2.590 tỷ đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (22,9km), vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng; Đường qua KCN Sông Khoai kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (6,5km), tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng, đều từ nguồn ngân sách nhà nước.

Song song với hạ tầng kinh tế, Quảng Ninh cũng khởi công nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực y tế và giáo dục, gồm: Nhà khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (1.250 tỷ đồng); Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (1.540 tỷ đồng); Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (646 tỷ đồng); Xây mới Trường THPT Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (260 tỷ đồng).

Ở nhóm công trình được khánh thành dịp này có Trường THPT Bạch Đằng, phường Hiệp Hòa (232 tỷ đồng); Cải tạo, xây mới Trung tâm Y tế Đông Triều (390 tỷ đồng); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, Đặc khu Cô Tô (659 tỷ đồng), góp phần hoàn thiện hạ tầng dân sinh và nâng cao chất lượng đời sống người dân.