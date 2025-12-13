Bầu trời TPHCM đục ngầu, nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng nhiều lần

TPO - Sáng 13/12, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc, phủ trắng từ trung tâm đến vùng ven, khiến tầm nhìn hạn chế.

Ghi nhận từ sáng sớm, sương mù giăng kín nhiều tuyến đường tại trung tâm TPHCM và khu vực vùng ven.

Anh Lê Văn Phúc (người dân phường Bình Thạnh) cho biết: “Tôi chạy xe ra đường lúc hơn 6 giờ sáng mà chỉ thấy mờ mờ phía trước. Tầm nhìn giảm rõ rệt, lo ngại ô nhiễm bụi mịn, tôi phải đeo khẩu trang khi ra ngoài”.

Nhiều tòa nhà cao tầng tại TPHCM bị sương mù che phủ vào sáng 13/12.

Tại khu vực phường Chợ Lớn, chị Nguyễn Mai Hương chia sẻ: “Sương hôm nay dày bất thường, nhà tôi nhìn sang chung cư đối diện còn thấy mờ hẳn. Người đi làm buổi sáng ai cũng phải bật đèn xe từ rất sớm”.

Theo ghi nhận, đến khoảng 9 giờ, sương mù mới bắt đầu tan dần nhưng ở nhiều nơi vẫn còn khá dày đặc.

Tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn vào lúc 7 giờ 30 sáng.

Tham khảo trên ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ) cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức không tốt cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 9 giờ tại TPHCM lên đến 101 µg/m³, cao gấp 20,2 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các chuyên gia khí tượng nhận định sương mù dày có thể xuất phát từ việc chênh lệch nhiệt độ mạnh giữa đêm và sáng sớm - hiện tượng thường gặp ở TPHCM thời điểm cuối năm.

Sương mù mờ đục ở khu vực sông Sài Gòn - cầu Ba Son.

Nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng 13/12. Ảnh: Duy Anh

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường để tránh bụi mịn.

Khu vực trung tâm TPHCM lúc 8 giờ.

Phụ huynh đeo khẩu trang cho con khi ra ngoài trời.

Sương mù tại khu vực cầu Ba Son.

Khu vực kênh Thị Nghè vào sáng 13/12.

Khu vực trung tâm phường Sài Gòn.

Cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng sương mù tại TPHCM sẽ thường xuất hiện vào thời điểm cuối năm khi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đêm qua (12/12) và hôm nay (13/12), không khí lạnh tăng cường mạnh xuống nước ta và sau đó khuếch tán xuống phía Nam. Thời tiết TPHCM bắt đầu se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cùng với đó, gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ có cường độ ổn định. Nhiễu động gió đông (gây mưa) hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ, khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi trong một vài ngày cuối tuần.