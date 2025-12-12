Hàng Tết giá mềm ‘phủ sóng’ thị trường

TPO - Nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM đồng loạt tung giỏ quà Tết giá phổ thông chỉ từ 99.000 đồng, đồng thời còn giảm giá, chiết khấu mạnh cho khách hàng. Doanh nghiệp (DN) sản xuất và phân phối đồng loạt tăng dự trữ, cam kết giữ giá và bảo đảm nguồn cung ổn định suốt mùa cao điểm Bính Ngọ 2026.

Giỏ quà bình dân lên ngôi

Ngày 12/12, tại SATRA Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TPHCM), nhân viên đã tất bật trưng bày những giỏ quà Tết đầu tiên ở khu vực trung tâm. Nhiều khách hàng dừng lại xem các mẫu giỏ giá từ 200.000 đồng, gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt… được đóng gói đẹp mắt.

Chị Thu Trang (ngụ phường Chợ Lớn) chọn một giỏ giá 200.000 đồng chia sẻ: “Giỏ quà lớn, nhìn sang mà giá mềm hơn tôi nghĩ. Năm nay gia đình phải thắt chặt chi tiêu nên tôi ưu tiên những thứ thiết thực”.

Quà Tết lên kệ sớm

Theo chị Trang, cơ quan đang tinh giản biên chế, bản thân nằm trong danh sách, mọi khoản chi tiêu đều trong gia đình, chuyện học hành của các con đều dựa vào thu nhập của chồng. Do đó, việc mua sắm đều phải cân nhắc kỹ, nhất là dịp lễ Tết.

Trong khi đó, Saigon Co.op tung ra nhóm giỏ quà giá phổ thông chỉ từ 99.000 – 199.000 đồng, giảm đến 28%. Giỏ quà gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, nước mắm, mì trứng, hạt nêm… phù hợp nhu cầu mua số lượng lớn cho các chương trình chăm lo Tết.

Ông Minh – chủ một doanh nghiệp điện tử tại TPHCM cho biết, đang đặt khoảng 500 phần quà để gửi bà con miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ. “Tôi được siêu thị hỗ trợ giảm tới 32% vì đặt số lượng lớn. Mức giảm này giúp chúng tôi trao được nhiều phần quà hơn cho bà con khó khăn” – ông Minh vui vẻ nói.

Theo các siêu thị, việc bày bán giỏ quà sớm không chỉ nhằm chia nhỏ lượng mua theo từng giai đoạn, giảm áp lực vận hành mùa cao điểm mà còn góp phần ổn định nguồn cung, hạn chế giá bị đẩy lên sát Tết.

Doanh nghiệp cam kết ổn định giá

Áp lực giữ giá hàng hóa trong mùa Tết năm nay được nhận định là lớn hơn thường lệ khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố như tỷ giá, thời tiết, chi phí vận chuyển… Tuy vậy, các DN vẫn đang nỗ lực giữ giá bán và cam kết giữ giá, không tăng giá để người dân yên tâm sắm Tết.

Doanh nghiệp TPHCM tăng tốc làm hàng Tết, cam kết bình ổn giá

Tại VISSAN, đơn vị này cho biết đã khởi động kế hoạch dự trữ nguồn hàng ngay từ giữa năm 2025. Tổng ngân sách chuẩn bị cho Tết 2026 hơn 530 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ để phòng khả năng thị trường thiếu hàng. DN dự kiến cung ứng gần 850 tấn thịt tươi sống và 3.400 tấn thực phẩm chế biến cho hệ thống bán lẻ trên cả nước.

“Các nhà máy đã tăng công suất, chuẩn bị sản xuất liên tục trong mùa cao điểm. Chúng tôi rà soát chi phí, tối ưu vận hành và thống nhất với cổ đông nhằm giữ bình ổn giá” - ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc VISSAN nói.

Công ty Nông sản Ba Miền dự báo sức mua có thể giảm 30% so với cùng kỳ, do đó DN triển khai mức giảm giá 20% cho các sản phẩm yến và tung ra dòng sản phẩm dung tích nhỏ, phù hợp hơn với túi tiền người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op nói rằng, Saigon Co.op cũng làm việc sớm với nhà cung ứng để duy trì giá trong thời điểm nhiều chi phí đầu vào biến động. “Chúng tôi ưu tiên không để xảy ra khan hàng cục bộ, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa để người dân tiếp cận sản phẩm với mức giá phù hợp” – ông Thắng nhấn mạnh.

Hàng Tết bình dân được người tiêu dùng đón nhận

Còn tại SATRA, lượng hàng bình ổn dự trữ tăng từ 3% đến hơn 8% tùy nhóm. Các mặt hàng khác tăng 4 - 15%, đặc biệt nhóm thịt tươi sống, rau củ, trái cây, nước giải khát là những sản phẩm có sức tiêu thụ cao dịp Tết. Ông Lâm Quốc Thanh – Tổng giám đốc SATRA khẳng định: “Chúng tôi không để xảy ra tình trạng tăng giá, thiếu hàng hay hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Hệ thống phối hợp chặt với trung tâm phân phối để đảm bảo lượng hàng phong phú, an toàn và bình ổn”.

Nguồn cung dồi dào

Theo Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, năm nay các DN chịu nhiều áp lực nhưng nhờ chuẩn bị nguyên liệu từ rất sớm, tối ưu hóa sản xuất và tham gia đầy đủ chương trình bình ổn, nhiều đơn vị vẫn giữ được mức giá ổn định dù chi phí tăng.

Sở Công thương TPHCM cho biết, hàng hóa tham gia chương trình bình ổn Tết Bính Ngọ 2026 gồm 12 nhóm lương thực thực phẩm thiết yếu và có thêm nhóm hàng tiêu dùng – mỹ phẩm. Trong tháng Tết, dự kiến cung ứng ra thị trường gần 8.000 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng, 1.400 tấn đường, 1.100 tấn dầu ăn, 800 tấn thực phẩm chế biến, 10.000 tấn rau củ quả…

Năm nay, chương trình bình ổn hàng Tết có 72 DN tham gia, trong đó nhiều đơn vị sản xuất lớn của thành phố. Lượng hàng đăng ký chiếm 23–31% thị phần, riêng trong tháng Tết tăng lên 25–43%, đủ sức chi phối giá và ngăn chặn nguy cơ sốt hàng.

Cũng theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ 10 tháng năm 2025 đạt 809.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua đang phục hồi. Thành phố đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu gắn với điều tiết thị trường, cải cách thủ tục để DN triển khai khuyến mãi thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết: “Với quy mô nguồn cung này, hàng bình ổn hoàn toàn đủ sức chi phối và điều tiết thị trường, giúp giữ ổn định giá bán, ngăn chặn tình trạng sốt hàng và hạn chế tác động từ biến động bên ngoài. Đây cũng là cơ sở để thành phố đảm bảo người dân có đủ hàng hóa thiết yếu với mức giá hợp lý trong dịp Tết”.