Ngắm dàn khí tài ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM

TPO - Tại lễ ra quân trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM đề nghị toàn lực lượng phát huy tinh thần chủ động, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đảm bảo cho người dân vui Xuân yên bình.

Video: Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sáng 12/12, Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Trong năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an TPHCM đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, sẽ trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Công an TPHCM sẽ thực hiện mục tiêu triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Lực lượng công an chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Trên cơ sở đó công an chủ động, quyết liệt, vận dụng linh hoạt các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn xã hội, gắn với thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

“Toàn lực lượng phải phát huy tinh thần chủ động, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đảm bảo cho người dân vui Xuân yên bình”- Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu.

Cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự TPHCM dự lễ ra quân

Theo ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TPHCM, kết quả triển khai cao điểm trấn áp tội phạm rất quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm của cả năm. Ông kỳ vọng, với sự quyết tâm của toàn thể lực lượng sẽ đạt được kết quả cao nhất, gặt hái được nhiều chiến công quan trọng.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026:

Lực lượng CSCĐ tham gia lễ ra quân trấn áp tội phạm

CSGT Công an TPHCM dự lễ ra quân trấn áp tội phạm

Khối quân sự dự lễ ra quân trấn áp tội phạm