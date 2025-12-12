Sạt lở bủa vây hạ tầng giao thông Quảng Ngãi

TPO - Mưa bão trong thời gian qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, hơn 450 điểm sạt lở “bủa vây” nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi. Hiện ngành xây dựng tỉnh đang nỗ lực khắc phục.

Ngày 12/12, ông Mai Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đợt mưa bão liên tục vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành giao thông tỉnh. Mưa lũ gây sạt lở, đất đá, bùn trôi tràn xuống nền, mặt đường, lấp, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu đường bộ... gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Có hơn 450 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quản lý. Khối lượng sạt lở ước khoảng 385.000 m3. Trong đó, các tuyến quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 30.000 m3; các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường khác ước khoảng 355.000 m3…

Theo ông Hà, một số vị trí sạt lở nhỏ, ngắn được khắc phục nhanh chóng. Tuy nhiên, có nhiều điểm sạt lở quy mô lớn, nghiêm trọng, sạt lở nhiều lần nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Tổng thiệt hại do mưa lũ, bão số 12, số 13 với hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi ước tính khoảng 125 tỷ đồng.

Đường từ thôn Niên đến thôn Tang (xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy với chiều dài 50m, tạo thành vực sâu 35m.

“Về công tác khắc phục, trước mắt, Sở đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 làn tại các vị trí tắc đường trên các tuyến đường trong thời gian nhanh nhất”, ông Hà nói thêm.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đặt biển báo, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tập trung huy động tối đa xe máy, thiết bị, nhân công, vật tư để khắc phục bảo đảm thông xe một làn trên tất cả các tuyến đường, trừ các tuyến ĐT.626 (còn 02 điểm tắc đường tại Km8+820, Km8+990), tuyến ĐT.623 (còn 02 điểm tắc đường tại Km38+200, Km39+650).

Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc giao thông.

Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí, kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức khắc phục các tuyến đường bị sạt lở. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý ngay các điểm sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ, khắc phục kịp thời sự cố. Bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường được giao quản lý.