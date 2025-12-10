Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích đất

TPO - Khu vực hạ tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đang bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất và cây trồng của người dân địa phương.
Tình trạng sạt lở đang tăng theo từng năm. Trong ảnh nhìn từ trên cao có nhiều diện tích đất trồng keo của người dân bị cuốn trôi.
Người dân địa phương cho biết, từ nhiều năm trước, dòng chảy qua tràn Dốc Miếu khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ đã bị thay đổi, kéo theo hiện tượng sạt lở tại khu vực hạ tràn. Theo thời gian, mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, mở rộng dần và “ăn sâu” đất của người dân.