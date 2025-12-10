Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích đất

TPO - Khu vực hạ tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đang bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất và cây trồng của người dân địa phương.