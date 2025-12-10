Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích đất

Hoài Nam

TPO - Khu vực hạ tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đang bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất và cây trồng của người dân địa phương.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ sạt lở nghiêm trọng, nhiều diện tích đất bị cuốn trôi. Clip: Hoài Nam
tp-st-920.jpg
Theo phản ánh của người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh), những năm gần đây, mỗi khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết nước do mưa lũ, khu vực đất đồi trồng keo xung quanh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.
tp-st-7.jpg
tp-st-4.jpg
Tình trạng sạt lở đang tăng theo từng năm. Trong ảnh nhìn từ trên cao có nhiều diện tích đất trồng keo của người dân bị cuốn trôi.
tp-st-982.jpg
Mới đây, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/10 đến ngày 4/11, mặc dù hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng không lớn, cao nhất là 550 m3/giây, nhưng cũng khiến nhiều diện tích đất trồng keo của người dân ở khu vực hạ tràn Dốc Miếu tiếp tục bị sạt lở.
tp-st-87.jpg
Vùng sạt lở nghiêm trọng nhất là hai bên khu vực cạnh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu kéo dài khoảng 700m ra tới gần sông Ngàn Mọ. Sạt lở khiến cho nhiều diện tích đất, cây cối trôi theo dòng nước.
tp-st-298202.jpg
Các vết nứt và sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ kéo dài hàng trăm mét, ăn sâu vào đất liền, có điểm lở rộng tới 30m. Trong ảnh sạt lở đã cuốn nhiều diện tích đất trồng keo và cây keo của người dân địa phương.
tp-098765i.jpg
Khu vực hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, nơi dòng nước từ cửa xả lũ đổ xuống hạ lưu, đang xuất hiện nhiều khối đá, đất bị sạt lở. Sau mỗi đợt xả lũ, lưu lượng nước lớn chảy xiết đã bào mòn nền đất, làm lộ ra những tảng đá tự nhiên và tạo nên các bãi bồi hỗn hợp đất đá kéo dài dọc theo dòng chảy.
tp-st-2820.jpg
Dòng chảy mạnh làm xói mòn, sạt lở đe dọa đất sản xuất, cây trồng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
tp-st-02820.jpg
tp-st-92820.jpg
Người dân địa phương cho biết, từ nhiều năm trước, dòng chảy qua tràn Dốc Miếu khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ đã bị thay đổi, kéo theo hiện tượng sạt lở tại khu vực hạ tràn. Theo thời gian, mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, mở rộng dần và “ăn sâu” đất của người dân.
tp-st-3.jpg
Người dân địa phương bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền sớm triển khai giải pháp để ngăn chặn tình trạng sạt lở tại vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, nhằm bảo vệ đất đai và cây trồng.
tp-st-987.jpg
Ông Đặng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) cho biết, sau các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đất và sạt lở bờ sông trên địa bàn, đặc biệt tại vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế của người dân. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp gia cố, hạn chế sạt lở, nhưng khối lượng công việc lớn trong khi nguồn lực hạn chế, nên rất cần sự hỗ trợ từ cấp trên.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hạ tràn hồ kẻ gỗ #hồ kẻ gỗ #sạt lở #sạt lở hạ tràn hồ kẻ gỗ #Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng #nhiều diện tích bị cuốn trôi #cẩm duệ

