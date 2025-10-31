Thuỷ điện Hố Hô, hồ Kẻ Gỗ đồng loạt xả lũ lớn

TPO - Tại Hà Tĩnh, do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng đổ về hồ nhanh, hiện Nhà máy Thủy điện Hố Hô và hồ Kẻ Gỗ đã đồng loạt tăng lưu lượng xả lũ.

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ. (Clip: Hoài Nam)

Chiều 31/10, lãnh đạo Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, do khu vực thượng nguồn có mưa to, lượng nước đổ về hồ chứa của nhà máy tăng. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đơn vị đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn.

Theo đó, lúc 14h, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/giây. Theo đó, hồ đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/giây.

Phía Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cũng cho biết, hiện khu vực nhà máy vẫn đang có mưa khá lớn. Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy đang theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ để có điều tiết nước hợp lý.

Thuỷ điện Hố Hô xả tràn.

Còn tại hồ Kẻ Gỗ, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo dự kiến sẽ tăng lưu lượng xả tràn hồ từ 17h chiều cùng ngày từ 350m3/giây đến 800m3/giây.

Được biết, phía Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng giờ, căn cứ vào diễn biến thực tế của thời tiết và tốc độ nước về. Quyết định này nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ an toàn, nhưng đồng thời cảnh báo người dân vùng hạ du cần khẩn trương chuẩn bị ứng phó.

Hiện tại các hồ đang xả với lưu lượng: Sông Rác 435m3/giây, Kim Sơn 50m3/giây, Thượng Sông Trí 100m3/giây, Tàu Voi 10m3/giây, Khe Xai 20m3/giây, Bộc Nguyên 10m3/giây, Đá Hàn 40m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 17h chiều nay.

Người dân địa phương hiếu kỳ đến xem hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Lúc 13h mực nước tại Trạm Thủy văn Chu Lễ là 11,14m (dưới báo động 1 là 0,36m); tại Trạm Thủy văn Hương Trạch, mực nước lên 1,32m.