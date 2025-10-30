Mưa lớn, ngập sâu, phụ huynh dùng thuyền thúng, xe tải đến trường đón con

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh này có mưa, vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.