Mưa lớn, ngập sâu, phụ huynh dùng thuyền thúng, xe tải đến trường đón con

Hoài Nam

TPO - Tại Hà Tĩnh, mưa lớn từ đêm 29 đến 30/10 khiến tuyến quốc lộ và nhiều đường liên xã ở phường Vũng Áng ngập sâu. Một số trường quyết định cho học sinh nghỉ học, phụ huynh phải dùng xe tải, thuyền thúng đến trường đón học sinh.

Clip: Nhiều tuyến đường ngập sâu do mưa lớn, phụ huynh vội vã đến trường đón con.
573792536-747112118351398-4589070737215268956-n.jpg
Từ đêm 29 đến sáng 30/10, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam. Riêng tại phường Vũng Áng, mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ. Đặc biệt tuyến quốc lộ 12C đoạn qua phường vũng Áng bị ngập khoảng nửa mét, nước chảy xiết nên phương tiện không thể lưu thông.
569177238-1202801348409670-2304092293981353943-n.jpg
Tại phường Vũng Áng nước tràn vào nhiều hộ dân và điểm trường. Lãnh đạo phường Vũng Áng cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền và dân quân túc trực tại các vị trí xung yếu, tổ chức di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.
2c333f376387eed9b796.jpg
Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Kỳ Thịnh (phường Vũng Áng), cho biết: Khoảng 9h30 do mưa lớn khiến nước tràn vào trường gây ngập nên nhà trường đã xin ý kiến lãnh đạo phường và thông báo cho phụ huynh đến đón con về nhà để đảm bảo an toàn.
19545ff68945041b5d54.jpg
“Nước ngập vào trường, mưa không giảm nên buộc phải thông báo cho phụ huynh đến lớp đón trẻ về để đảm bảo an toàn. Một số phụ huynh phải dùng thuyền thúng, xe tải để đưa các cháu vượt qua điểm ngập lụt", Hiệu trưởng trường mầm non Kỳ Thịnh cho biết.
0645ab46f7f67aa823e7.jpg
Nước tràn vào sân trường, nhiều phụ huynh vội vã lội nước đến trường để đón con về nhà.
3792741037439726218-3.jpg
461759f900498d17d458.jpg
Trước diễn biến mưa lớn, tại Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nước cũng đã ngập vào sân trường.
3792741037439726218.jpg
Nước ngập sâu trên nhiều tuyến đường, một số phụ huynh đã sử dụng xe tải đến trường đón các cháu nhỏ. Trong ảnh, tại sân trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1, phụ huynh xắn quần, lội nước để đón học sinh lên xe để đưa về nhà.
281636fb6f4be215bb5a.jpg
fb61e08cb93c34626d2d.jpg
Chính quyền các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh đã khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ thời tiết, không đi vào vùng ngập sâu hoặc nước chảy xiết, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Trong ảnh phụ huynh dùng xe tải, xe cẩu đón học sinh về nhà trước mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh này có mưa, vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Ngập lụt #ngập đường #nhiều tuyến đường bị ngập

