Mưa lớn, ngập sâu, phụ huynh dùng thuyền thúng, xe tải đến trường đón con

TPO - Tại Hà Tĩnh, mưa lớn từ đêm 29 đến 30/10 khiến tuyến quốc lộ và nhiều đường liên xã ở phường Vũng Áng ngập sâu. Một số trường quyết định cho học sinh nghỉ học, phụ huynh phải dùng xe tải, thuyền thúng đến trường đón học sinh.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh này có mưa, vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.