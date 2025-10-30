Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia tăng số người mất tích, thương vong do mưa lũ lịch sử tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Đến trưa 30/10, TP Huế ghi nhận 2 trường hợp tử vong, 6 người mất tích và 1 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra dồn dập trong những ngày qua. Trước thiệt hại lớn về người, UBND thành phố đã phát công điện khẩn, yêu cầu siết chặt công tác phòng tránh tai nạn đuối nước.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong đợt lũ lịch sử đang diễn ra trên địa bàn.

20251028-094957.jpg
Người dân bất chấp nguy hiểm khi dùng đò nhỏ, trên người không mặc áo phao, để di chuyển qua những lũ xiết, ngập sâu﻿ ở Huế.

Theo UBND TP Huế, dù đã liên tục cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong mưa lũ, nhưng trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước đáng tiếc, phần lớn do người dân chủ quan, di chuyển qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.

Hai trường hợp tử vong được xác định gồm ông N.A.K. (SN 1985, trú phường Phú Xuân), tử vong do ngã xuống nước trong phòng ngủ khi say rượu. Nạn nhân thứ hai là cháu N.Đ.K. (SN 2020, trú phường Thủy Xuân), ngã xuống nước lũ không kịp thoát.

1361439035244798460.jpg
Một trường hợp bị chìm ghe khi di chuyển trên tuyến đường ngập lụt Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu, Huế).

Trong 6 người mất tích, hầu hết các nạn nhân gặp nạn khi di chuyển bằng ghe, thuyền thiếu đảm bảo an toàn qua vùng nước lũ xiết. Tại phường Thanh Thủy, anh N.T.Q. (SN 2001) mất tích khi cùng em trai chèo ghe qua khu vực cầu Chùa. Khi chiếc ghe bị lật, người em được cứu, còn anh Q. hiện mất tích do lũ cuốn. Ở phường Kim Trà, em N.H.T. (SN 2008) mất tích khi chèo ghe cùng bạn gần cây xăng Hương Toàn trên tuyến Tỉnh lộ 19B.

phan-quy-phuong.jpg
Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích khi di chuyển bằng đò ghe tại phường Thanh Thủy.

Tại phường Thuận An, anh N.C.B. (SN 1988) cùng con trai N.H.N. (SN 2018) mất tích khi đi ghe qua cầu Diên Trường tại khu vực nước xiết. Ở phường Hương Trà, anh T.H.V.M. (SN 2007) bị nước cuốn trôi khi chạy xe qua đoạn ngập sâu trước nhà hàng Phú Lành. Còn tại xã Đan Điền, anh T.V.H. (SN 1990, trú thôn Đồng Lâm) mất tích khi cùng bố vợ đi tìm đàn vịt của gia đình. Khi ghe bị lật tại đập tràn Đồng Lâm, anh H. bị nước lớn cuốn đi mất tích, ông T.V.P. bơi được vào bờ.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cùng với những thiệt hại lớn về người, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các xã, phường tiếp tục rào chắn, cảnh giới tại khu vực ngập sâu, nước xiết, sạt lở sau lũ; tuyệt đối không để người dân qua lại các tuyến đường, sông hồ chưa an toàn.

Công an thành phố được giao tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát phương tiện, đồng thời phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm ở những vùng còn ngập sâu, nước lớn, lũ xiết.

Ngọc Văn
