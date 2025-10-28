Đà Nẵng: Ghe lật úp giữa dòng nước lũ, một người mất tích

TPO - Hai người đàn ông ở phường Điện Bàn Bắc đang chèo ghe di chuyển giữa dòng nước lũ thì gặp gió lớn bị lật úp. Lực lượng chức năng cùng người dân kịp cứu một người, người còn lại hiện đang mất tích

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Bắc cho biết, vừa xảy ra một vụ lật ghe trên địa bàn, một người được cứu sống, một người đang mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông Tăng Văn H. (SN 1957, trú tại thôn Hà Tây 2) và ông Tăng Văn C. (SN 1974, trú tại thôn Hà Tây 1) đang chèo ghe trên cánh đồng bị ngập sâu để bắt cá. Trong quá trình di chuyển, chiếc ghe không may bị sóng và gió mạnh lật úp.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự và Đội xung kích phòng chống thiên tai, cùng người dân địa phương nhanh chóng triển khai cứu hộ, kịp thời đưa ông Tăng Văn H. lên bờ an toàn, còn ông C. hiện đang mất tích.

Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được thực hiện khẩn trương. Lực lượng cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời kêu gọi người dân và các đội tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm.