Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghẹn lòng cảnh khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Clip ghi lại cảnh người dân mặc áo mưa, khiêng chiếc quan tài băng qua dòng nước suối chảy xiết giữa mưa lũ khiến nhiều người không khỏi xót xa

Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) xác nhận, clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết đăng tải trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Người dân khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng.

Theo đó, người chết là bà Đ., một người dân thôn 5, xã Trà Đốc mất cách đây 3 ngày. Theo phong tục tại đây, khi có người chết là đưa chôn liền. Tuy nhiên ở địa phương tình hình mưa lũ phức tạp, người nhà đã để quan tài ở nhà đến ngày thứ 3.

Chiều 27/10, khi trời tạnh mưa, nước suối Nước Mãi đã rút xuống bớt, người dân khiêng quan tài qua bên kia bờ suối để đem vào rừng chôn cất - đây là nơi yên nghỉ của những người đã mất trong thông.

avatar-of-video-6058945.png
Nghẹn ngào cảnh đội mưa khiêng quan tài vượt lũ﻿ đưa đi chôn cất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ clip người dân khiêng quan tài vượt dòng lũ chảy xiết để qua bờ bên kia đem vào rừng đi mai táng.

Đoàn người mặc áo mưa, chung tay khiêng chiếc quan tài, dò dẫm từng bước để băng qua dòng nước suối chảy xiết, cố gắng giữ thăng bằng để quan tài không bị nghiêng

Clip thu hút rất đông người xem, ai cũng không khỏi xót xa, chia sẻ với sự khổ cực của người dân miền núi khi thiên tai mưa lũ ập đến, và chia buồn cùng gia đình người đã mất.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #lũ lụt #quan tài #đám tang #người dân #thiên tai #truyền thống #khiêng quan tài #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục