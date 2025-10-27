Rốn lũ ở Đà Nẵng ngập hơn một mét

TPO - Tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) có hơn 2.000 hộ với khoảng 4.300 khẩu hiện đang bị chia cắt. Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn

UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, 7h sáng nay 27/10 trên địa bàn xã có một số khu vực bị chia cắt, cô lập hàng nghìn hộ dân.

Vùng rốn lũ Đà Nẵng có nơi ngập hơn 1 mét

Cụ thể là các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Tại Khu tái định cư Gò Hiu, có 2.120 hộ với khoảng 4.300 nhân khẩu bị chia cắt. Còn tại tổ 6 thôn Tân An một số nhà ngập sâu hơn 1 mét.

Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An; di dời xen ghép 113 hộ, với 447 khẩu. Hiện nay, chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều vùng trũng thấp ở Đà Nẵng ngập lụt sau mưa lớn

Từ chiều tối ngày 26/10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã, lực lượng công an, quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con vùng lũ di dời đến nơi an toàn, đồng thời túc trực cắm chốt, cắm biển cảnh báo vùng nguy hiểm.

Lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia – Thu Bồn

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, sông Tam Kỳ đang xuống chậm. Mực nước lúc 7h ngày 27/10 trên các các sông như sau:

Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16.00m (dưới BĐ3 0.50m); tại Ái Nghĩa ở mức 9.01m (trên BĐ3 0.01m).

Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 16.42m (trên BĐ3 1.42m); tại Giao Thủy ở mức 8.43m (dưới BĐ3 0.37m); tại Câu Lâu ở mức 3.71m (dưới BĐ3 0.29m); tại Hội An ở mức 1.81m (dưới BĐ3 0.19m).

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1.12m (trên BĐ1 0.12m); Sông Tam kỳ tại Tam Kỳ ở mức 1.28m (dưới mức BĐ1).

Nước ngập ở khu vực Hội An

Dự báo, 6-12h tới lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở trên mức BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1.

Từ 12h-24h lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức trên BĐ3; Sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao; Sông Tam Kỳ ở mức trên BĐ1.

Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.