Mưa lớn ở Đà Nẵng: Học sinh lớp 3 trôi vào cống nước tử vong

TPO - Mưa lớn liên tục nhiều giờ khiến nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng bị nước lũ cô lập. Sạt lở tấn công nhà dân, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi. Trong khi đó, một học sinh lớp 3 tử vong do trôi vào cống nước.

Sạt lở xảy ra khắp nơi ở miền núi Đà Nẵng do mưa lớn liên tục.

Tối 26/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng xác nhận một học sinh tử vong do trôi vào cống nước.

Sự việc xảy ra khoảng 15h cùng ngày. Lúc này em H.M.Đ (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Chu Văn An, trú nóc Tu Gia 2) ra chơi ở mương thoát nước trước nhà.

Khi đang nghịch nước giữa lúc trời mưa to, cháu Đ. không may bị cuốn trôi vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Hiện, lãnh đạo UBND xã, đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đã đến động viên, chia buồn với gia đình.

Nước lũ bủa vây cô lập, sạt lở tấn công nhà dân ở miền núi Đà Nẵng.

Đến tối 26/10, nước lũ đổ về gây cô lập nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng. Theo lãnh đạo xã Trà My, đến hơn 18h vẫn còn tình trạng ngập nước cục bộ gây chia cắt cô lập một phần thôn Tân Hiệp. Lãnh đạo xã cho biết xã đã chủ động bố trí nơi nghỉ cho bà con. Mưa lớn cũng khiến tuyến đường độc đạo vào xã Trà Leng (cũ) sạt lở nghiêm trọng gây cô lập. Công tác triển khai ứng phó thiên tai gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn, nước lũ đổ về dồn dập khiến hàng loạt điểm xuất hiện sạt lở. Không chỉ sạt trượt các tuyến đường, sạt lở cũng làm sập tường gây hư hỏng nhà dân.

Sạt lở tấn công nhà dân ở miền núi Đà Nẵng.

Tại xã Trà Giáp, sạt lở làm sụp tường một nhà dân ở thôn 5, xã Trà Đốc, tại Nóc Ông Xiêm sạt lở khiến một hộ bị sập tường nhà...

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi xuất hiện sạt lở nguy hiểm. Hàng loạt xã miền núi như xã Trà Linh, Trà Leng, Trà My, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Phước Thành, Phước Chánh… khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.