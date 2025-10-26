Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Hố tử thần' bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố

TPO - “Hố tử thần” sâu khoảng 3m, rộng hơn 2m bất ngờ xuất hiện trên mặt cầu Ca Da (xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng), quốc lộ 24C khiến một người đi xe máy rơi xuống hố

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đứt gãy cầu khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.

Hố tử thần bất ngờ xuất hiện khiến người đi xe máy lao thẳng xuống hố.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mặt cầu Ca Da bất ngờ bị sạt lở, tạo hố sâu khoảng 3m, rộng hơn 2m.

Thời điểm xảy ra sạt lở, một xe máy đang lưu thông qua cầu bị rơi xuống hố. Rất may người dân có mặt gần đó đã kịp thời phát hiện ứng cứu, nạn nhân thoát nạn an toàn. Hiện, khu vực cầu Ca Da đã bị phong tỏa, phương tiện không thể qua lại.

Đây là tuyến đường nối xã Trà Tân, Trà My (TP. Đà Nẵng) đi xã Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Sự cố khiến tuyến quốc lộ 24C bị chia cắt, không thể lưu thông.

