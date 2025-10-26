Đà Nẵng vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

TPO - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận hành hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trước dự báo mưa lớn gây lũ, ngập úng và sạt lở đất trên địa bàn.

Ngày 26/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trước dự báo mưa lớn, Đà Nẵng yêu cầu vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo đó, các đơn vị chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30 ngày 26/10; chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Bên cạnh đó, các hồ thủy điện phải đảm bảo mực nước không lớn hơn cao trình mực nước: Đăk Mi 4 (253,5m); A Vương (372m); Sông Tranh 2 (168 m).

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc, tránh đột biến theo quy định; thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Theo báo cáo, vào lúc 5h ngày 26/10, mực nước các hồ thủy điện Đăk Mi 4 là 253,09m; Sông Bung 2 là 594,34m; Sông Bung 4 là 215,23m; A Vương là 370,96m; Sông Tranh 2 là 166,24m. Mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Câu Lâu đều đang ở dưới mức báo động 1.

Nhiều khu vực vùng núi Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở do mưa lớn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 26/10 đến ngày 28/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 600mm. Trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Trong đêm nay và sáng mai có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP. Đà Nẵng, đặc biệt là các phường: Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở khu vực vùng núi.