Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận hành hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trước dự báo mưa lớn gây lũ, ngập úng và sạt lở đất trên địa bàn.

Ngày 26/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

tp-dn-song-danh-9.jpg
Trước dự báo mưa lớn, Đà Nẵng yêu cầu vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo đó, các đơn vị chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30 ngày 26/10; chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Bên cạnh đó, các hồ thủy điện phải đảm bảo mực nước không lớn hơn cao trình mực nước: Đăk Mi 4 (253,5m); A Vương (372m); Sông Tranh 2 (168 m).

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc, tránh đột biến theo quy định; thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Theo báo cáo, vào lúc 5h ngày 26/10, mực nước các hồ thủy điện Đăk Mi 4 là 253,09m; Sông Bung 2 là 594,34m; Sông Bung 4 là 215,23m; A Vương là 370,96m; Sông Tranh 2 là 166,24m. Mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Câu Lâu đều đang ở dưới mức báo động 1.

z7156507416535-703ab533d8f051f20d3a789240e8ff4d.jpg
Nhiều khu vực vùng núi Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở do mưa lớn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 26/10 đến ngày 28/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 600mm. Trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Trong đêm nay và sáng mai có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP. Đà Nẵng, đặc biệt là các phường: Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở khu vực vùng núi.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #hồ thủy điện #sông Vu Gia #sông Thu Bồn #lũ quét #ngập úng #sạt lở đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục