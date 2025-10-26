Đà Nẵng mưa lớn, sáng nay hai thủy điện thông báo xả nước điều tiết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoài Văn
TPO - Hai thủy điện Sông Tranh và Đăk Mi cùng thông báo vận hành xả nước điều tiết từ sáng nay 26/10

Theo Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, thời điểm lúc 6h sáng nay mực nước tại hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 đạt 253,26m. Đơn vị thông báo vận hành điều tiết với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến 50 đến 1.000m3/s, thời điểm lúc 6h15 phút cùng ngày. Mục đích nhằm cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình (nếu có).

Đến 8h sáng, đơn vị này tiếp tục thông báo tăng lưu lượng xả lũ điều tiết. Theo đó, từ 9h sáng hồ thủy điện Đăk Mi 4 xả điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 500 - 2.500m3/s

Thủy điện Sông Tranh cũng phát báo vận hành điều tiết hồ Sông Tranh 2 để cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình 1865. Mực nước hồ lúc 6h đạt 166.54 m. Dự kiến lưu lượng xả từ 10 - 1490 m3/s (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ).

52eb2190e61c6b42320d.jpg
Mưa lớn, dự báo nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, tại các phường trong đó có Tam Kỳ.

Theo ghi nhận, từ rạng sáng nay tại Đà Nẵng có mưa lớn kèm gió mạnh. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 3 giờ qua (từ 4h-7h ngày 26/10) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa một số nơi như sau: Khâm Đức 63.8mm, Thăng Bình 38.2mm, Núi Thành 33.8mm, Tam Trà 31.8mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên và ở dưới mức BĐ1.

Cơ quan chức năng dự báo, trong 3 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, tại các phường (xã) Bàn Thạch, Chiên Đàn, Hương Trà và Tam Kỳ. Thời gian ngập có khả năng diễn ra từ hiện tại đến 11h ngày 26/10. Độ sâu ngập phổ biến từ 0.1-0.4m; có nơi cao hơn từ 0.4-0.6m

Hoài Văn
