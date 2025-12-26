Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội ưu tiên thu hút nhân tài lĩnh vực AI, chống tham nhũng tiêu cực

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội phê duyệt các lĩnh vực cụ thể cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng tại các vị trí việc làm tại các sở, ban ngành và UBND cấp xã, phường.

Ngày 25/12, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030.

Theo đó, Hà Nội phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2025- 2030, cụ thể:

Thứ nhất là lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Trong đó nổi bật có các vị trí: Văn phòng Thành phố ưu tiên chuyên viên tổng hợp về chuyên ngành (về quản lý đầu tư nước ngoài; kinh tế đối ngoại; quản lý đầu tư phát triển vận hành đường sắt; quản lý phát triển đô thị thông minh; quản lý công nghiệp văn hoá; ứng dụng AI và khoa học dữ liệu; quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn; đối ngoại quốc tế và hợp tác quốc tế; biên phiên dịch, ngôn ngữ học; hành chính, dịch vụ công).

Thanh tra Thành phố ưu tiên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra và công nghệ thông tin...

image-2.jpg
Ảnh minh họa

Thứ hai là lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND xã, phường.

Tại UBND xã, phường có 5 lĩnh vực được ưu tiên gồm: Công nghệ thông tin; Phát triển đô thị và hạ tầng đô thị, môi trường; cải cách hành chính và Nông nghiệp và phát triển nôn thôn.

Trong đó lĩnh vực phát triển đô thị hạ tầng đô thị, môi trường gồm các vị trí: Chuyên viên về quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc; Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Chuyên viên quản lý lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.

UBND TP Hà Nội giao người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, người đứng đầu cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp căn cứ vào thẩm quyền tuyển dụng viên chức, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, định hướng phát triển của đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc xác định lĩnh vực và vị trí việc làm viên chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng, để tuyển dụng viên chức là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Trường hợp các Sở và cơ quan tương đương Sở; UBND xã, phường cần bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế danh mục lĩnh vực và vị trí việc làm công chức đã được phê duyệt do phát sinh nhiệm vụ mới thì căn cứ nhiệm vụ được giao bổ sung hoặc vị trí việc làm được phê duyệt mới, hằng năm có văn bản đề xuất trình UBND TP quyết định (qua Sở Nội vụ tổng hợp)...

Trần Hoàng
#Thu hút nhân tài lĩnh vực AI #Chống tham nhũng tiêu cực #Phát triển đô thị thông minh #Ưu tiên tuyển dụng công chức #Lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu #Chương trình phát triển nguồn nhân lực Hà Nội #Quản lý đầu tư và phát triển đô thị #Chính sách thu hút nhân tài giai đoạn 2025-2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục