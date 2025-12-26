Hà Nội ưu tiên thu hút nhân tài lĩnh vực AI, chống tham nhũng tiêu cực

TPO - Hà Nội phê duyệt các lĩnh vực cụ thể cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng tại các vị trí việc làm tại các sở, ban ngành và UBND cấp xã, phường.

Ngày 25/12, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030.

Theo đó, Hà Nội phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2025- 2030, cụ thể:

Thứ nhất là lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Trong đó nổi bật có các vị trí: Văn phòng Thành phố ưu tiên chuyên viên tổng hợp về chuyên ngành (về quản lý đầu tư nước ngoài; kinh tế đối ngoại; quản lý đầu tư phát triển vận hành đường sắt; quản lý phát triển đô thị thông minh; quản lý công nghiệp văn hoá; ứng dụng AI và khoa học dữ liệu; quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn; đối ngoại quốc tế và hợp tác quốc tế; biên phiên dịch, ngôn ngữ học; hành chính, dịch vụ công).

Thanh tra Thành phố ưu tiên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra và công nghệ thông tin...

Ảnh minh họa

Thứ hai là lĩnh vực và vị trí việc làm công chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng thuộc UBND xã, phường.

Tại UBND xã, phường có 5 lĩnh vực được ưu tiên gồm: Công nghệ thông tin; Phát triển đô thị và hạ tầng đô thị, môi trường; cải cách hành chính và Nông nghiệp và phát triển nôn thôn.

Trong đó lĩnh vực phát triển đô thị hạ tầng đô thị, môi trường gồm các vị trí: Chuyên viên về quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc; Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Chuyên viên quản lý lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.

UBND TP Hà Nội giao người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, người đứng đầu cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp căn cứ vào thẩm quyền tuyển dụng viên chức, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, định hướng phát triển của đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc xác định lĩnh vực và vị trí việc làm viên chức cần ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng, để tuyển dụng viên chức là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Trường hợp các Sở và cơ quan tương đương Sở; UBND xã, phường cần bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế danh mục lĩnh vực và vị trí việc làm công chức đã được phê duyệt do phát sinh nhiệm vụ mới thì căn cứ nhiệm vụ được giao bổ sung hoặc vị trí việc làm được phê duyệt mới, hằng năm có văn bản đề xuất trình UBND TP quyết định (qua Sở Nội vụ tổng hợp)...