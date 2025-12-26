Miền Trung tiếp tục mưa to

TPO - Hôm nay (26/12) khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Bắc hôm nay tiếp tục giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Đêm qua và sáng sớm nay (26/12), không khí lạnh đã lấn sâu đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo trong sáng 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, đêm qua và sáng sớm nay (26/12), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/12 đến 3h ngày 26/12 có nơi trên 50mm như trạm Tam Trà (Đà Nẵng) 52.8mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 50.6mm.

Dự báo ngày và đêm 26/12, khu vực từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ xảy ra mưa to và dông với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay trời tiếp tục rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay ở khu vực đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Hà Nội hôm nay không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 18-20 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 (tương đương áp thấp nhiệt đới), biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m, từ đêm nay, gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai sáng nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m. Từ trưa chiều nay, gió giảm dần.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau hôm nay cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.