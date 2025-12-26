Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Từ camera AI, CSGT phát hiện hàng chục xe tải vi phạm trong khung giờ cao điểm

Thanh Hà
TPO - Trong khung giờ cao điểm chiều tối 25/12, qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp xe tải vi phạm giao thông.

vi-pham.jpg
Hệ thống camera AI hỗ trợ CSGT trong việc kiểm soát, xử lý vi phạm.

Ghi nhận trong khung giờ cao điểm từ 16h30 - 19h ngày 25/12, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm soát và xử lý vi phạm đối với xe vận tải hàng hóa trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Thủ đô. Đáng chú ý, hệ thống camera AI hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo đó, qua kiểm tra 333 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 33 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 78,4 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện.

Các hành vi vi phạm gồm: chở hàng quá tải trọng (7 trường hợp); quá khổ giới hạn (4 trường hợp); đi vào đường cấm, giờ cấm (2 trường hợp); dừng, đỗ sai quy định (13 trường hợp); cùng một số vi phạm khác (3 trường hợp).

vi-pham-100.jpg
Phương tiện vi phạm bị lập biên bản xử lý.

Điển hình, nam tài xế H.V.C (trú tại tỉnh Tuyên Quang), bị CSGT phát hiện khi điều khiển xe ô tô tải mang BKS 30B-043.XX đi vào tuyến đường có biển cấm xe tải trên Đại lộ Thăng Long. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và xin rút kinh nghiệm.

Với hành vi vi phạm nêu trên, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Nam tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm soát, lực lượng CSGT cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe tải, xe đầu kéo dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trong giờ cao điểm.

Trung tá Nguyễn Văn Hải - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin, việc dừng, đỗ xe ô tô không đúng quy định, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông.

"Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng có thể giám sát đồng thời nhiều tuyến đường tại cùng một thời điểm; khi phát hiện vi phạm, Trung tâm Điều khiển giao thông sẽ kịp thời thông tin cho các tổ tuần tra đến hiện trường xử lý, qua đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" - Trung tá Hải cho biết.

Thanh Hà
#Ứng dụng camera AI trong kiểm tra giao thông #Phát hiện vi phạm tải trọng và kích thước phương tiện #Quản lý giao thông trong khung giờ cao điểm #Xử lý vi phạm xe tải tại Hà Nội #Vai trò của CSGT trong giảm ùn tắc giao thông #Phạt và xử lý hành chính xe vi phạm #Giám sát giao thông qua hệ thống trung tâm #Tác động của dừng đỗ sai quy định đến ùn tắc

