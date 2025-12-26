Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 413-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Trần Thanh Hà (SN 1975) - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại cơ quan HĐND TP để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Theo Quyết định số 415-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long (SN 1978) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PV.



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Thanh Hà - tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP và ông Nguyễn Thành Long - tân Chánh Văn phòng Thành ủy bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Hai ông khẳng định sẽ luôn tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc để bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình hành động của bản thân và kế hoạch công tác của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới.