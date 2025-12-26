Nhà khoa học trẻ: Yêu nước là phụng sự và dấn thân, sẵn sàng lĩnh ấn tiên phong

TPO - "Ở một khía cạnh rộng lớn hơn, yêu nước hôm nay còn là tinh thần phụng sự và dấn thân, sẵn sàng nhận trách nhiệm tiên phong giải quyết những bài toán lớn của quốc gia; dám đổi mới nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước", TS. Phạm Huy Hiệu - đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bày tỏ.

Trong 2 ngày 26 – 27/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Vinh dự là một trong số hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (SN 1992) - Giám đốc Khoa học Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab) thuộc VinUni đã có những chia sẻ tâm huyết, thể hiện để phát huy hơn nữa trí tuệ Việt cho phát triển đất nước.

Hạnh phúc khi nghiên cứu xuất phát từ bài toán của Việt Nam

“Trong tương lai có hai việc quan trọng tôi mong muốn thực hiện. Thứ nhất là xây dựng một đội ngũ nghiên cứu mạnh với chuyên môn có khả năng cạnh tranh quốc tế ngay tại Việt Nam. Thứ hai, tiến hành các nghiên cứu ngày càng chuyên sâu và đưa các thành quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế để tạo ra sự thay đổi và giá trị mới”, TS. Hiệu từng chia sẻ.

Năm 2019, hoàn thành chương trình tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Pháp, anh đã quyết định về nước cống hiến.

Anh mong muốn trực tiếp tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo ở Việt Nam nhằm thiết lập, định hướng và vận hành các nhóm nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và y tế thông minh.

Chính việc tìm thấy ý nghĩa trong công việc và mong muốn nghiên cứu tạo ra công nghệ giải quyết các bài toán cụ thể của đất nước, là động lực giúp anh cùng các cộng sự vượt qua những khó khăn trên hành trình nghiên cứu, sáng tạo.

TS. Phạm Huy Hiệu trình bày báo cáo tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Đến nay, TS. Hiệu là tác giả, đồng tác giả của nhiều giải pháp công nghệ có giá trị khoa và tính thực tiễn cao.

Tiêu biểu, giải pháp “Phần mềm chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo” đã triển khai ở hơn 40 bệnh viện trên khắp cả nước và xử lý hơn 300.000 lượt bệnh nhân mỗi tháng và được các bác sĩ đánh giá giúp giảm thiểu sai sót và hỗ trợ sàng lọc.

Giải pháp "VAIPE: Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh cho người Việt" là giải pháp tiên phong giúp định hình xu thế chuyển đổi số y tế số tại Việt Nam.

Giải pháp AI giám sát trị liệu bệnh nhân cơ xương khớp, giúp các bác sĩ dễ dàng theo dõi quá trình thực hiện các bài tập và mức độ hồi phục, trong khi bệnh nhân, giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả và quy mô điều trị.

Trao đổi với Tiền Phong, TS. Phạm Huy Hiệu cho biết, trong hành trình nghiên cứu, niềm hạnh phúc và tự hào không chỉ đến từ những công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín hay sự ghi nhận của cộng đồng khoa học quốc tế với hàng nghìn lượt trích dẫn.

"Điều đáng trân trọng và tự hào hơn cả là được trực tiếp tham gia xây dựng các giải pháp công nghệ mới, góp phần giải quyết những thách thức về y tế cho chính cộng đồng của mình. Đó là những nghiên cứu xuất phát từ bài toán của Việt Nam, được triển khai trên dữ liệu người Việt, dẫn dắt bởi chính các nhà khoa học Việt", TS. Phạm Huy Hiệu.

TS. Phạm Huy Hiệu. Ảnh: Xuân Tùng

Dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Tiên phong, dấn thân vào lĩnh vực khoa học mũi nhọn

Đối với TS. Phạm Huy Hiệu, trở thành đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là niềm vui, vinh dự. Điều này càng vinh dự, tự hào khi nhìn lại lịch sử các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước từ lần đầu tổ chức năm 1952, gắn liền với những tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua và người lao động tiên tiến qua các thời kỳ.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là dịp để mỗi đại biểu chia sẻ hành trình học tập, lao động và cống hiến của mình, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng phụng sự Tổ quốc, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh và thịnh vượng", anh nói.

Theo TS. Hiệu, với những người làm nghiên cứu khoa học, yêu nước trước hết là được làm việc, cống hiến tri thức và năng lực chuyên môn cho sự phát triển chung của đất nước.

Trong giai đoạn mới, lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng khả năng làm chủ tri thức và công nghệ, tinh thần học tập nghiêm túc, khát khao nghiên cứu khám phá và lao động sáng tạo không ngừng.

Ở một khía cạnh rộng lớn hơn, yêu nước hôm nay còn là tinh thần phụng sự và dấn thân, sẵn sàng nhận trách nhiệm tiên phong giải quyết những bài toán lớn của quốc gia; dám đổi mới nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước

"Làm thật tốt những công việc đang đảm nhiệm và lan tỏa tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Đối với các nhà khoa học trẻ, tinh thần thi đua yêu nước chính là sự sẵn sàng tiên phong, dấn thân vào những lĩnh vực khoa học – công nghệ mũi nhọn, góp phần xây dựng nền khoa học công nghệ phát triển, hiện đại, đáp ứng kịp thời và hiệu quả những yêu cầu mới của đất nước", TS. Hiệu.

TS. Phạm Huy Hiệu (thứ 2 từ trái sang) cùng các trí thức trẻ Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng