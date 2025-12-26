293 đại biểu dự Đại hội Đoàn TP. Huế

TPO - 293 đại biểu, đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên, thanh niên toàn thành phố đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính thức khai mạc chiều 25/12.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Huế, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã khai mạc vào chiều 25/12, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đến từ 45 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc.

Tham dự Đại hội có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; ông Hồ Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế; ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Đại diện Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, cùng 293 đại biểu tham dự Đại hội.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển”, tuổi trẻ TP. Huế tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, không ngừng cống hiến sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quê hương và đất nước, xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh - thông minh - giàu bản sắc.

Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài khai mạc phiên thứ nhất.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 9 thành viên, đoàn thư ký gồm 3 thành viên, với sự thống nhất tuyệt đối của 100% đại biểu. Đại hội đồng thời thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với kết quả 33 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XVII đã được tổ chức. Hội nghị bầu Ban Thường vụ gồm 8 ủy viên; bầu anh Nguyễn Thanh Hoài giữ chức Bí thư Thành Đoàn Huế khóa XVII, chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn Huế khóa XVII. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn gồm 7 ủy viên, do chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức Chủ nhiệm.

Đại biểu tham gia biểu quyết.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Huế khóa XVII.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số; Giải pháp phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong bối cảnh mới, cùng các đề xuất cho phong trào, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Đại hội.

Điểm mới tại Đại hội lần này là Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phối hợp với Công ty Mobifone triển khai điểm danh đại biểu bằng công nghệ AI và ứng dụng họp không giấy tờ.

Tuổi trẻ TP. Huế dâng hoa, dâng hương lên Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế ngay trước Đại hội.﻿

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Theo chương trình, sáng 26/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục phiên làm việc thứ hai.