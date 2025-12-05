Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng lần thứ I

Giang Thanh

TPO - Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ toàn thành phố.

tp-khai-mac-dh-doan-16.jpg
Đại hội có 300 đại biểu﻿ là đảng viên, chiếm tỉ lệ 86,2%; đại biểu người dân tộc thiểu số là 54 đồng chí, tỉ lệ 15,5%; 1 đại biểu là Phó giáo sư, 5 đại biểu là tiến sĩ, 59 đại biểu là thạc sĩ. Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 30,62 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 18 tuổi, đại biểu lớn tuổi nhất 41 tuổi. Ảnh: Giang Thanh
tp-khai-mac-dh-doan-15.jpg
Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã thông qua Chương trình Đại hội, nội quy, quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội và các văn kiện của Đoàn cấp trên; khai mạc Triển lãm không gian sáng tạo và sản phẩm OCOP của thanh niên…
tp-khai-mac-dh-doan-9.jpg
Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ qua, với tinh thần Đoàn kết – Tiên phong – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.
tp-khai-mac-dh-doan-4.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Đại hội lần thứ I Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh mới, mang đến nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng lớp thanh niên có hoài bão, giàu bản lĩnh, khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
tp-khai-mac-dh-doan-14.jpg
“Đại hội lần này đánh giá bước trưởng thành mới của thế hệ trẻ thành phố sau sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn﻿ và phong trào thanh thiếu nhi TP. Đà Nẵng”, anh Hùng nói.
tp-khai-mac-dh-doan-12.jpg
tp-khai-mac-dh-doan-2.jpg
Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 15 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhiệm vụ đột phá: Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới; Triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; Chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; Tham gia xây dựng TP. Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao.
tp-khai-mac-dh-doan-5.jpg
Đại hội phân chia 7 tổ làm việc để đảm bảo thời gian và hiệu quả nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Điều lệ Đoàn sửa đổi theo các chủ đề.
tp-khai-mac-dh-doan-8.jpg
tp-khai-mac-dh-doan-7.jpg
Các chủ đề tập trung vào: phát triển khoa học công nghệ, tăng cường chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành cùng thanh niên học tập, phát triển trí tuệ, thể chất; đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; tiên phong bảo vệ Tổ quốc; tiên phong trong hoạt động tình nguyện
Giang Thanh
#ĐH Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng #Đà Nẵng #Đại hội Đoàn #phát triển thanh niên #đổi mới sáng tạo #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Thành Đoàn Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục