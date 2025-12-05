350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng lần thứ I

TPO - Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ toàn thành phố.
Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 15 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhiệm vụ đột phá: Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới; Triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; Chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; Tham gia xây dựng TP. Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao.
Các chủ đề tập trung vào: phát triển khoa học công nghệ, tăng cường chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành cùng thanh niên học tập, phát triển trí tuệ, thể chất; đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; tiên phong bảo vệ Tổ quốc; tiên phong trong hoạt động tình nguyện…