350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng lần thứ I

TPO - Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ toàn thành phố.