Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong, vững bước vào nhiệm kỳ mới

TPO - Bước vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bức tranh hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, từ các chương trình tình nguyện đến đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục, sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh Tây Ninh hướng tới phát triển kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, kỳ vọng đang đang được gửi gắm vào lực lượng thanh niên, những người tiên phong, có bản lĩnh và sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ mới, trong bối cảnh đổi mới.

Hơn 3.800 công trình thanh niên được triển khai

Trong giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 2.455 hoạt động tuyên truyền - hội thi - sân khấu hóa, thu hút 214.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tuyên dương hơn 1.370 gương điển hình, 19 công dân trẻ tiêu biểu và hơn 12.700 gương thanh niên tiêu biểu; triển khai đồng bộ các mô hình giáo dục truyền thống, số hóa 340 địa chỉ đỏ và ra mắt trang thông tin lịch sử bằng công nghệ VR360.

Toàn tỉnh triển khai 3.834 công trình thanh niên trị giá hơn 20,4 tỷ đồng; xây dựng 256 điểm vui chơi thiếu nhi, trồng và chăm sóc 839.000 cây xanh, làm mới và sửa chữa 226 km đường giao thông nông thôn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội quy mô lớn với gần 81.000 phần quà trị giá 83,9 tỷ đồng, hiến tặng hơn 13.000 đơn vị máu, khám chữa bệnh cho 25.000 người dân.

Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Về phong trào Tuổi trẻ sáng tạo - chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên các cấp duy trì các cuộc thi sáng tạo trẻ, Cuộc thi Tin học trẻ, Festival sáng tạo trẻ; cập nhật hàng ngàn ý tưởng lên nền tảng số. Các mô hình Tổ công nghệ cộng đồng, IT xanh, Bình dân học vụ số, Tình nguyện số triển khai rộng khắp, hỗ trợ người dân kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy, quản lý học sinh – sinh viên và sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, các hoạt động quốc phòng - an ninh được duy trì hiệu quả với Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân”, Lễ đón quân nhân xuất ngũ, các lớp “Học kỳ trong quân đội”, “Trải nghiệm quân ngũ”; nhiều chương trình hướng về biên giới – biển đảo như “Tháng Ba biên giới”, “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác tình nguyện được triển khai rộng khắp, kịp thời.

Về công tác đồng hành với thanh niên, phong trào Học sinh 3 tốt – 3 rèn luyện – Sinh viên 5 tốt được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn trao hơn 6.000 suất học bổng trị giá 6,4 tỷ đồng; duy trì hơn 950 CLB, tổ, đội nhóm với hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 20 ngày hội việc làm, 190 hoạt động tư vấn - hướng nghiệp, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên; quản lý 513 tỷ đồng dư nợ ủy thác cho 12.788 hộ vay, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế,…

Nhìn chung, trên 80% chỉ tiêu nhiệm kỳ hoàn thành đạt và vượt, tạo nền tảng quan trọng để Đoàn Thanh niên tỉnh Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm mới, khí thế mới và khát vọng cống hiến mạnh mẽ của tuổi trẻ tỉnh.

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2025.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiều ý kiến kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Anh Lê Ngọc Minh Hùng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Châu Thành chia sẻ: “Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, tự hào và tràn đầy niềm tin vào thành công của Đại hội. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra nhiều chương trình, phong trào thiết thực, thực sự đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên về khởi nghiệp lập nghiệp, cũng như những chương trình hỗ trợ thanh niên với chuyển đổi số, giúp bạn trẻ tự tin bắt nhịp xu thế, phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến”.

Anh Huỳnh Minh Quân - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bến Lức cho biết, tuổi trẻ Bến Lức gửi trọn niềm tin và khát vọng vào thành công của Đại hội.

“Chúng tôi kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ lấy tập trung thực hiện thành công các đột phá chiến lược, bao gồm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tin tưởng rằng, Đoàn Tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, đưa tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, và hiện đại”- anh Quân chia sẻ.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng Đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất.

Chia sẻ về kỳ vọng tại Đại hội, anh Phú cho biết: “Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, lựa chọn những nhiệm vụ thật sự mang tính đột phá, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động phong trào, khởi nghiệp cho thanh niên; đồng thời triển khai các giải pháp đồng hành thật sự thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới".

Anh tin tưởng rằng tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để Đại hội lần thứ I diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành điểm khởi đầu cho chặng đường bứt phá mới của tuổi trẻ Tây Ninh. Qua đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.