Thanh niên xử lý 'điểm đen' rác thải

TPO - Nhằm xử lý “điểm đen” rác thải tồn tại lâu nay, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra quân, huy động lực lượng thu gom và vận chuyển toàn bộ rác thải đến nơi xử lý theo quy định.