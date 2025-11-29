Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên xử lý 'điểm đen' rác thải

Hoài Nam

TPO - Nhằm xử lý “điểm đen” rác thải tồn tại lâu nay, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra quân, huy động lực lượng thu gom và vận chuyển toàn bộ rác thải đến nơi xử lý theo quy định.

1c1fe9da6c7ee020b96f.jpg
2153747079847449936-2.jpg
Mới đây, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã huy động máy móc và gần 100 đoàn viên, thanh niên ra quân xử lý “điểm đen” rác thải tại khu vực đầu đường vào Thạch Hải cũ. Đây là nơi thời gian qua thường xuyên bị một số hộ dân tùy tiện đổ rác, đặc biệt sau các đợt bão lớn vừa qua gây mất mỹ quan, ảnh hưởng lớn đến môi trường. Ảnh: HN.
2153747079847449936-12.jpg
Dọc theo tuyến đường, rác thải bị vứt bừa bãi, chất thành từng đống, gồm đủ loại như bao bì, túi nilon và nhiều loại rác sinh hoạt khác.
2153747079847449936-10.jpg
2153747079847449936-8.jpg
Lượng rác tồn đọng lớn, bốc mùi khó chịu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, với tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng, các đoàn viên thanh niên đã khẩn trương thu gom, vận chuyển rác thải, trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.
2153747079847449936.jpg
Thanh niên tình nguyện nhiệt tình tham gia hỗ trợ, chung sức thu gom và vận chuyển rác thải, góp phần làm sạch khu vực một cách nhanh chóng và hiệu quả.
2153747079847449936-4.jpg
Hoạt động lần này không chỉ giải quyết tình trạng môi trường cấp bách mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân phải “gom lại trách nhiệm, quét đi thói quen xấu” để cùng chung tay xây dựng quê hương văn minh, sạch đẹp.
2153747079847449936-2.jpg
2153747079847449936-11.jpg
Hình ảnh thanh niên miệt mài làm việc, người xúc rác, người vận chuyển, người dọn dẹp từng góc nhỏ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.
2153747079847449936-9.jpg
Sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc của các bạn trẻ không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, ý thức cộng đồng﻿.
2153747079847449936-7.jpg
“Điểm đen rác thải này tồn tại đã lâu, gây bức xúc trong nhân dân. Đoàn xã triển khai ra quân nhằm xử lý dứt điểm, đồng thời mong muốn truyền đi thông điệp rằng mỗi người dân cần nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu chỉ dựa vào lực lượng đoàn viên thì không thể giải quyết triệt để, mà cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng", chị Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Thạch Khê chia sẻ.
0b1049d5cc71402f1960.jpg
Chị Trang cũng cho biết, thời gian tới Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp với các thôn, các tổ tự quản để tăng cường tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc xả rác.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Thanh niên #gương thanh niên #rác thải #thu dọn rác

