Thanh niên xử lý 'điểm đen' rác thải

TPO - Nhằm xử lý “điểm đen” rác thải tồn tại lâu nay, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra quân, huy động lực lượng thu gom và vận chuyển toàn bộ rác thải đến nơi xử lý theo quy định.
Mới đây, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã huy động máy móc và gần 100 đoàn viên, thanh niên ra quân xử lý “điểm đen” rác thải tại khu vực đầu đường vào Thạch Hải cũ. Đây là nơi thời gian qua thường xuyên bị một số hộ dân tùy tiện đổ rác, đặc biệt sau các đợt bão lớn vừa qua gây mất mỹ quan, ảnh hưởng lớn đến môi trường. Ảnh: HN.
Lượng rác tồn đọng lớn, bốc mùi khó chịu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, với tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng, các đoàn viên thanh niên đã khẩn trương thu gom, vận chuyển rác thải, trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.
Hình ảnh thanh niên miệt mài làm việc, người xúc rác, người vận chuyển, người dọn dẹp từng góc nhỏ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.