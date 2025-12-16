Chị Trần Thị Thu được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Sáng 16/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc phiên trọng thể. Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng lớp thanh niên giàu lý tưởng, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 321.000 thanh niên toàn tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022–2027 ghi dấu sự nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ của các cấp bộ Đoàn trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Quảng Trị đã thể hiện rõ hình ảnh thế hệ thanh niên thời đại mới: bản lĩnh, sáng tạo, nhân ái, dám nghĩ, dám làm và giàu khát vọng vươn lên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy nhiều kết quả nổi bật: hơn 150.000 ý tưởng sáng tạo được đăng tải, gần 4.100 ý tưởng được triển khai thành sản phẩm; thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng chính quyền số, xã hội số; phong trào khởi nghiệp lan tỏa với hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng đạt kết quả tích cực, với hơn 8.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ Quảng Trị, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần “5 tiên phong”; xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, hoài bão lớn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trong đó trọng tâm là xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 37 anh chị. Chị Trần Thị Thu được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thông qua Nghị quyết với sự thống nhất cao, khép lại trong không khí đoàn kết, tin tưởng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của tuổi trẻ Quảng Trị.