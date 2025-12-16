Anh Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa I

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa mới.

Ngày 16/12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đoàn đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Theo đó, anh Nguyễn Văn Mạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, khóa I. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm: Anh Trần Đăng Minh, chị Hồ Thị Thu Thanh, chị Y Việt Sa.

Anh Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi gồm 39 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị; UBKT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi 11 anh chị; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Quảng Ngãi Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra mục tiêu trọng tâm: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt trong phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa Quảng Ngãi thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa mới ra mắt.

Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết, chính sách, pháp luật. Thực hiện 1.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% Đoàn xã, phường, đặc khu triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Đại hội cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn. Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.