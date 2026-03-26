Tháng Thanh niên của những người lính canh trời theo cánh sóng Radar

TPO - Tháng Thanh niên, cán bộ, đoàn viên Trạm Radar 20 triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Ngày 26/3, tin từ Trạm Radar 20 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân. đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó, đơn vị quán triệt mục tiêu, xây dựng kế hoạch sát với nhiệm vụ chính trị, phát động phong trào “3 tiên phong quyết thắng”, thu hút 100% đoàn viên tham gia. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả thông qua học tập lý luận, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, góp phần bồi đắp lý tưởng, củng cố bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Chi đoàn Trạm Radar 20 tổ chức diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”.

﻿Ảnh: Triệu Tiến

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao như: Tích cực huấn luyện kíp chiến đấu, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Đặc biệt trong dịp sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kịp thời phát hiện, thông báo chính xác các tốp mục tiêu trên không, bảo đảm đầy đủ tình báo ra đa, thông tin liên lạc thông suốt.

Đơn vị cũng ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số tiến hành nhận và xử lý văn bản trên đường truyền số liệu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thân yêu của Tổ quốc.

Tích cực huấn luyện làm chủ khí tài mới VRS-2DM. Ảnh: Triệu Tiến

Bên cạnh đó, các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì nền nếp với nhiều phần việc cụ thể như chỉnh trang doanh trại, vệ sinh môi trường, củng cố hệ thống pano, biển bảng, xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với địa phương tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Cán bộ, đoàn viên Thanh niên Trạm Radar 20 quét dọn vệ sinh ngõ xóm, đường làng nơi đơn vị đóng quân. Ảnh: Triệu Tiến

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Trạm Radar 20 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.