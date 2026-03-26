Những 'Phù Đổng' thời bình

TPO - Tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, câu chuyện của Đại úy Trần Quốc Khánh và anh Mùa A Thi đã cho thấy vẻ đẹp của những người trẻ Việt Nam trong thời bình, âm thầm, quả cảm, lấy trách nhiệm và lòng nhân ái làm điểm tựa để bảo vệ sự bình yên của đất nước.

Trong kỷ nguyên hòa bình và hội nhập ngày nay, Tổ quốc vẫn đang gọi tên những "Phù Đổng" của thời đại mới. Kẻ thù của họ không hiện hình rõ rệt. Đó có thể là những cuộc chiến không tiếng súng, đầy cân não trên không gian mạng để bảo vệ tuyệt mật quốc gia như cách Đại úy an ninh quân đội Đoàn Văn Chí - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đang từng giây, từng phút bám trụ.

Hay đó là những cuộc chiến giành giật lại sinh mạng nhân dân từ tay mẹ thiên nhiên gầm thét. Nơi tuyến đầu Đông Bắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 và những người lính mang quân hàm xanh không có khái niệm lùi bước. Họ tự hào là người Việt Nam, và họ chọn chứng minh niềm tự hào ấy bằng cách chốt chặt mọi ranh giới của hiểm nguy, giữ đất nước bình yên để cất cánh vươn mình.

Chiến trường không có tiếng súng

Tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, Đại úy Trần Quốc Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khác với hình dung quen thuộc của nhiều khán giả về những cuộc truy bắt tội phạm đầy kịch tính trên màn ảnh, “chiến trường” của lực lượng cảnh sát điều tra án kinh tế không có tiếng súng, nhưng lại là một mặt trận đặc biệt khắc nghiệt.

Theo Đại úy Khánh, đây là nơi diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng với những đối tượng phạm tội có trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật, thậm chí nắm chắc công nghệ và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lách luật, che giấu sai phạm, cản trở quá trình điều tra. Vì vậy, cuộc chiến chống tội phạm trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, sự sắc bén về nghiệp vụ mà còn yêu cầu khả năng phân tích, đấu tranh với những “bộ óc” lọc lõi, tinh vi.

Nói về áp lực lớn nhất trong công việc, Đại úy Trần Quốc Khánh cho rằng đó là yêu cầu phải nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ trước khi các đối tượng kịp thời tẩu tán, che giấu hoặc hợp thức hóa hành vi vi phạm. Trong những chuyên án như vậy, nỗ lực của một cá nhân là chưa đủ, mà cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng, quyết tâm cao của cả tập thể.

Đại úy Khánh bày tỏ may mắn khi được công tác trong một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết, luôn làm việc với tinh thần hăng say, trách nhiệm. Chính sự chung sức, đồng lòng của đồng đội đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của các chuyên án, giúp anh và đồng đội vượt qua áp lực, từng bước làm sáng tỏ sự thật.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các hoạt động trên không gian mạng ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra với lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế cũng ngày càng lớn hơn. Theo Đại úy Trần Quốc Khánh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với anh và đồng đội chính là lời thề danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Anh nhấn mạnh, không riêng cá nhân mình mà với bất kỳ chiến sĩ công an nào đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lời thề ấy luôn được khắc ghi trong tim như một động lực để cống hiến hết mình, kiên định theo đuổi sự thật, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Lan tỏa những hành động tử tế

Nhớ về rạng sáng 1/8/2025, giữa mưa lớn và những tiếng nổ dội từ núi, anh Mùa A Thi (bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nhận ra dấu hiệu bất thường của trận lũ quét, sạt lở có thể xảy ra.

Không điện, không đèn pin, anh chạy bộ hơn 1km trong đêm, gõ cửa từng nhà, hô hoán bà con thức dậy. Nhận định khu vực gần khe suối và sườn dốc đặc biệt nguy hiểm, anh nhanh chóng gọi điện yêu cầu các hộ dân di dời khẩn cấp, đồng thời cùng bí thư chi bộ và lực lượng dân quân trực tiếp đến hiện trường tổ chức sơ tán.

Trong mưa gió dữ dội, người bế con nhỏ, người dìu người già, tất cả lần lượt di chuyển lên khu vực cao hơn. Với những trường hợp không chịu rời đi, anh kiên quyết huy động thanh niên trong bản thay nhau cõng các cụ đến nơi an toàn.

Nhờ sự cảnh báo kịp thời và quyết đoán, 21 hộ dân với hơn 90 người đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Điều khiến anh day dứt nhất là không thể cứu được hai em nhỏ ở ngôi nhà đầu tiên trong vùng sạt lở.

Niềm vui khi cuộc sống bản làng dần ổn định trở lại được bà con gửi gắm qua đoạn phóng sự và dành lời cảm ơn trân trọng đến anh Mùa A Thi.