Sử dụng 'ngôn ngữ của thời đại' để lan tỏa lý tưởng đến thanh niên

Châu Linh Châu Linh
TPO - Theo ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cán bộ Đoàn phải tư duy nhanh hơn, sáng tạo hơn để bắt kịp sự chuyển động của thực tiễn. Hãy sử dụng “ngôn ngữ của thời đại”, ngôn ngữ của tri thức và không gian số để lan tỏa lý tưởng đến thanh niên.

Chiều 25/3, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và tọa đàm tập huấn công tác chuyển đổi số.

Tham dự chương trình, có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đại biểu tham dự chương trình.

Diễn văn kỷ niệm tại chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng và kỳ vọng, mỗi đoàn viên, thanh niên của đơn vị phải có khát vọng, ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn.

Anh Nguyễn Nhất Linh trình bày diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là đơn vị tiêu biểu trong phong trào của những công chức, viên chức trẻ; là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương công chức, viên chức trẻ tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội.

"Vì vậy, các bạn phải không ngừng học tập, phấn đấu, chủ động xông pha vào thực tiễn xã hội và xứng đáng với vị thế là đoàn viên, thanh niên công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội", anh Linh nói.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên.

Ông Ngô Văn Cương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để Đoàn thực sự là “người bạn đồng hành”. Đoàn phải là mái nhà chung để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

"Cán bộ Đoàn phải tư duy nhanh hơn, sáng tạo hơn để bắt kịp sự chuyển động của thực tiễn. Hãy sử dụng “ngôn ngữ của thời đại”, ngôn ngữ của tri thức và không gian số để lan tỏa lý tưởng đến thanh niên", ông Cương nói.

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần xác định rõ vai trò lực lượng xung kích trong tuyên truyền, quán triệt và triển khai 9 nghị quyết chiến lược (57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79, 80).

Tùy nội dung nghị quyết, triển khai các mô hình như “Thanh niên số”, “Cán bộ trẻ tiên phong chuyển đổi số”, tập huấn kỹ năng số, ngoại ngữ; đồng thời phát huy vai trò trong dân vận, an sinh xã hội, tình nguyện.

Đặc biệt, phát huy vai trò nghiên cứu, đề xuất của cán bộ trẻ qua các cuộc thi, diễn đàn hiến kế; khuyến khích mỗi đoàn viên có ít nhất một sáng kiến gắn với nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả; gắn kết quả thực hiện nghị quyết với đánh giá, xếp loại hằng năm.

#thanh niên #chuyển đổi số #lý tưởng #đổi mới sáng tạo #Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc #các đoàn thể Trung ương #kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #tập huấn công tác chuyển đổi số

