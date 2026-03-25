Sức trẻ ngành đường sắt sẵn sàng đón đầu kỷ nguyên tốc độ cao

TPO - Ngày 24/3, 146 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã quy tụ tại Hà Nội trong Hội nghị Đối thoại với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Phía sau màu áo xanh thanh niên là những câu chuyện thầm lặng bám trụ ga tàu mùa bão lũ, trắng đêm chuyển tải hành khách và khát vọng làm chủ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Những đêm trắng "giải cứu" đường tàu

Hội nghị Đối thoại lần này được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), là dịp để ban lãnh đạo VNR lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 146 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và lực lượng lao động trực tiếp. Sự kiện không chỉ là nơi vinh danh những nỗ lực ở hiện tại, mà còn là bước chạy đà quan trọng để thế hệ trẻ ngành đường sắt chuẩn bị cho những bước ngoặt lịch sử.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đoàn viên.

Gắn bó với ngành đường sắt đã 13 năm, anh Lương Công Tuấn (35 tuổi), Bí thư chi đoàn ga Diêu Trì mang đến hội nghị câu chuyện về tinh thần dũng cảm của 20 đoàn viên thanh niên tại đơn vị mình.

Nhớ lại đợt bão lụt số 13 đổ bộ vào miền Trung năm ngoái, anh Tuấn chia sẻ: "Đoàn thanh niên đã phải túc trực 24/24h tại ga Diêu Trì. Chúng tôi hỗ trợ bà con lối xóm, giúp đỡ hành khách mắc kẹt bằng cách bơm nước, cung cấp đồ phục vụ trên tàu".

Anh Lương Công Tuấn - Bí thư chi đoàn ga Diêu Trì.

Không chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh những bóng áo xanh đường sắt đội mưa, bốc vác hàng hóa cứu trợ từ các toa tàu xuống để phụ giúp các chuyến xe từ thiện, hay cưu mang những anh em đồng nghiệp bị ngập nhà cửa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân trong tâm bão.

Ga Diêu Trì ngập sâu trong các đợt bão năm 2025 nên các đoàn viên thanh niên đội mưa, bốc vác hàng hóa cứu trợ từ các toa tàu xuống, để phụ giúp các chuyến xe từ thiện.

Ở phía Nam, tuổi trẻ Chi nhánh khai thác Sài Gòn lại ghi dấu ấn đậm nét trong công tác đảm bảo an toàn và thông suốt mạch máu giao thông. Anh Phan Đồng Nhuần Nhuần - Bí thư Đoàn chi nhánh khai thác Sài Gòn, kiêm Cụm trưởng Cụm thanh niên đường sắt số 5 - cho biết, đơn vị của anh quản lý địa bàn trải dài hơn 320km với 37 nhà ga.

Anh Phan Đồng Nhuần Nhuần - Bí thư Đoàn chi nhánh khai thác Sài Gòn.

Anh Nhuần nhớ lại sự cố xà lan đâm va cầu Ghềnh gần đây vào ngày 6/3, khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng đoàn viên đã lập tức tập trung để ngày đêm tổ chức chuyển tải hành khách an toàn tại ga Dĩ An và Biên Hòa. Dù khối lượng công việc khổng lồ, nhưng với tinh thần xung kích, các anh em đoàn viên vẫn nỗ lực hết mình để phục vụ bà con. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên Cụm 5 cũng liên tục đi đầu trong các phong trào "Ngày chủ nhật xanh", xây dựng "Đường tàu đường hoa" và tổ chức các giải thể thao gắn kết anh em các nhà ga.

Cụm thanh niên đường sắt số 5 thuộc Chi nhánh khai thác Sài Gòn ngày đêm tổ chức chuyển tải hành khách an toàn tại ga Dĩ An và Biên Hòa sau sự cố xà lan đâm va cầu Ghềnh.

Tâm thế sẵn sàng làm chủ đường sắt tốc độ cao

Không chỉ làm tốt công tác vận hành hệ thống đường sắt truyền thống, thế hệ trẻ VNR còn đang ráo riết chuẩn bị hành trang để đón đầu "siêu dự án" đường sắt tốc độ cao dự kiến đưa vào vận hành năm 2035.

Tại Chi nhánh khai thác Sài Gòn, lực lượng lao động trẻ dưới 30 tuổi chiếm gần một nửa trong tổng số 479 cán bộ nhân viên. Theo anh Nhuần, nắm bắt được xu thế mới, các đoàn viên thanh niên của chi nhánh đã chủ động học tập, đặc biệt là trau dồi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) và các kỹ năng kỹ thuật cốt lõi liên quan đến đường sắt tốc độ cao.

"Với sự chỉ đạo, định hướng chuẩn bị nguồn lực từ Đảng ủy và Tổng công ty, tuổi trẻ đường sắt chắc chắn sẽ nắm bắt được cơ chế hoạt động và đủ năng lực điều hành tốt tuyến cao tốc Bắc - Nam," anh Nhuần tự tin khẳng định.

Cùng chung khát vọng đó, anh Lương Công Tuấn hiện cũng đang theo học khóa đào tạo liên thông đại học kéo dài 4,5 năm tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội để trang bị kiến thức về đường sắt đô thị và công nghệ cao. Dù khiêm tốn thừa nhận đây mới chỉ là những "bước khởi đầu", Bí thư chi đoàn ga Diêu Trì vẫn gửi gắm niềm tin mãnh liệt: "Nếu được đào tạo trong một thời gian dài, kiên trì, cùng sự chỉ dẫn của các chuyên gia tu nghiệp nước ngoài, thế hệ trẻ đường sắt chắc chắn sẽ tiếp thu và hoàn toàn đủ khả năng vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao trong tương lai".

Hội nghị đối thoại ngày 24/3 khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của 146 đoàn viên thanh niên ưu tú vẫn đang rực cháy. Từ những đêm dài dầm mưa chuyển tải khách, đến những giảng đường miệt mài học công nghệ mới, những người trẻ như anh Tuấn, anh Nhuần đang từng ngày minh chứng cho sức trẻ kiên cường, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh đưa ngành đường sắt Việt Nam vươn mình vào kỷ nguyên mới...