Nhặt được tiền và ví, hai học sinh Tuyên Quang có hành động đẹp

TPO - Những ngày qua, tại Tuyên Quang liên tiếp ghi nhận các trường hợp học sinh, thanh niên nhặt được tài sản đã chủ động giao nộp cơ quan chức năng để trả lại người đánh rơi.

Ngày 24/3, Công an xã Bắc Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận số tiền 2,5 triệu đồng do em Lại Như Quỳnh, học sinh lớp 12C8, Trường THPT Việt Vinh, giao nộp.

Trước đó, trên đường đi học về qua địa bàn thôn 7, em Quỳnh nhặt được số tiền trên. Ngay sau đó, em đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Bắc Quang, đề nghị hỗ trợ tìm và trả lại cho người đánh rơi. Hiện, Công an xã đang tiến hành rà soát, xác minh để trao trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Em Lại Như Quỳnh bàn giao số tiền nhặt được cho Công an xã Bắc Quang nhờ tìm, trả lại người đánh rơi.

Trước đó, ngày 22/3, em Trịnh Hồng Phúc (SN 2007, trú tại phường Bình Thuận) cũng giao nộp một ví da nhặt được tại khu vực cầu cảng An Hòa. Bên trong ví có hơn 17,3 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Qua xác minh của cơ quan công an, chủ sở hữu số tài sản trên là ông Phạm Văn Cường (SN 1972, trú tại thôn Cầu Chéo, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang). Công an phường Bình Thuận sau đó đã mời ông Cường đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Em Trịnh Hồng Phúc trao trả số tiền nhặt được cho ông Phạm Văn Cường trước sự chứng kiến của Công an phường Bình Thuận.

Nhận lại tài sản sau thời gian tìm kiếm, ông Cường bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới bạn Phúc và lực lượng Công an phường Bình Thuận.

Những hành động trả lại tài sản đánh rơi của em Lại Như Quỳnh và Trịnh Hồng Phúc thể hiện sự trung thực, trách nhiệm. Những việc làm giản dị nhưng ý nghĩa này đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tạo hiệu ứng tích cực trong Tháng Thanh niên 2026.

#Tuyên Quang #người đánh rơi #rơi tiền #rơi ví #Tháng Thanh niên 2026

