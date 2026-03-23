Vận chuyển gần 710kg pháo nổ ngụy trang dưới sắn khô

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo được ngụy trang dưới hơn 60 tấn sắn khô.

Sáng ngày 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển và buôn bán 710kg pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào.

Trước đó, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thái Bình kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ moóc do Trần Văn Trí (SN 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển, vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.

Bị can Trần Văn Trí cùng 710kg pháo hoa nổ tại cơ quan Công an.

Số pháo hoa này được đối tượng ngụy trang tinh vi bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên trên nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, Trí khai số pháo hoa nổ trên do một người phụ nữ tên là “Phan Hương” là người Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Lào thuê vận chuyển đến Tuyên Quang, lấy tiền công 90 triệu đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng cấm, quy định tại khoản 3, Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Đối với người phụ nữ có tên “Phan Hương” theo lời khai của Trí, Công an tỉnh đã phối hợp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) rà soát.

Người phụ nữ này được xác định là Phan Thanh Hương, (SN 1963, trú tại Tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). Qua quá trình giáo dục, thuyết phục, vận động, ngày 19/3 Hương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.