Đà Nẵng khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

TPO - Các đối tượng đã sử dụng hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng nhằm hợp thức chi phí, giảm thuế, với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 4 vụ án, 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can là các giám đốc, chủ doanh nghiệp trên địa bàn, cùng 2 đối tượng môi giới. Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh chi phí nhưng không có hóa đơn hợp pháp nên đã mua hàng trăm hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Chi phí mua hóa đơn từ 6–10% giá trị trước thuế, trong khi các đối tượng trung gian hưởng chênh lệch khoảng 1%.

Thủ đoạn chủ yếu là dùng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền, chia nhỏ hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định thanh toán qua ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy, không có hoạt động thực tế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.