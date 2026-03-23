Hà Nội: Triệu tập đối tượng đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ ở Định Công

TPO - Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng có hành vi đánh liên tiếp vào vùng mặt người phụ nữ ở con ngõ trên phố Định Công Thượng (Định Công, Hà Nội).

Trước đó, ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận thông tin từ chị Đ.T.V.A về việc bị em họ là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) gây thương tích tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng, phường Định Công.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Khuyến tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Khuyến đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A đang chở mẹ là bà H.T.N nhằm chặn đường và dùng tay tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt của chị V.A.

Clip ghi lại sự việc.

Sau sự việc, chị V.A đến Công an phường Định Công trình báo nhưng do bị choáng và đau đầu nên xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng.

Tuy nhiên, Công an phường Định Công đã chủ động xác minh vụ việc, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo cơ quan Công an, vụ việc trên có dấu hiệu “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Định Công tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.