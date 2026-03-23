Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Triệu tập đối tượng đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ ở Định Công

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng có hành vi đánh liên tiếp vào vùng mặt người phụ nữ ở con ngõ trên phố Định Công Thượng (Định Công, Hà Nội).

Trước đó, ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận thông tin từ chị Đ.T.V.A về việc bị em họ là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) gây thương tích tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng, phường Định Công.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Khuyến tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Khuyến đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A đang chở mẹ là bà H.T.N nhằm chặn đường và dùng tay tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt của chị V.A.

Sau sự việc, chị V.A đến Công an phường Định Công trình báo nhưng do bị choáng và đau đầu nên xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng.

Tuy nhiên, Công an phường Định Công đã chủ động xác minh vụ việc, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo cơ quan Công an, vụ việc trên có dấu hiệu “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Định Công tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

