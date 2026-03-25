Pháp luật

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Minh Đức - Thanh Hà
TPO - Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng chức năng đưa lên ô tô chuyên dụng đỗ trước cửa hàng số 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội để vận chuyển đi.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 14h cùng ngày, cảnh sát đã có mặt tại các cửa hàng của doanh nghiệp này trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng). Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đều đồng loạt thông báo tạm dừng giao dịch, nhiều khách hàng đến mua bán buộc phải rời đi.

Bên trong cửa hàng, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một số CPU máy tính cùng các thùng tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Hoạt động này diễn ra trong sự chú ý của đông đảo người dân khu vực.

Đến khoảng 16h35, nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng chức năng đưa lên ô tô chuyên dụng đỗ trước cửa hàng số 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội để vận chuyển đi.

Trong một diễn biến trước đó liên quan đến Công ty Bảo Tín Minh Châu, ngày 7/7/2025, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh sát đưa nhiều tài liệu ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu số 15 Trần Nhân Tông, lúc 17h20.

Liên quan sự việc, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.

Cảnh sát đưa nhiều tài liệu ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu số 15 Trần Nhân Tông, lúc 17h20.

Diễn biến vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.

