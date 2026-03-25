Cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ hầu tòa

TPO - TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) liên quan sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền doanh nghiệp và nhận tiền ngoài hợp đồng, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sáng 25/3, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CIPCO đối với 4 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Đặng Minh Thừa (cựu Chủ tịch HĐQT CIPCO) và Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” còn có Trần Văn Phúc, Trương Văn Tiên (cựu Trưởng phòng Kế toán, CIPCO) và Trần Ngọc Trung (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh).

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Minh Thừa vắng mặt vì lý do sức khỏe. Luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm những người liên quan. HĐXX cho rằng, những người liên quan đã có lời khai trong hồ sơ nên phiên tòa vẫn tiếp tục.

Theo cáo trạng, Trần Văn Phúc được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại CIPCO (3 triệu cổ phần, tương đương 24,02% vốn điều lệ). Trong quá trình điều hành, Phúc đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền công ty để chi quà tặng, tạm ứng công tác trái quy định, với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Trước khi bị phát hiện, Phúc đã nộp khắc phục 1,55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu đồng.

Ngoài ra, Phúc cùng Trương Văn Tiên và Trần Ngọc Trung bị cáo buộc lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty Vạn Vinh (sau khi Vạn Vinh nhận chuyển nhượng từ Công ty Song Trang), để gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng. Nhóm này còn thỏa thuận nhận thêm 150 triệu đồng tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Nam Mỹ. Tổng số tiền Trần Văn Phúc bị xác định lạm dụng chức vụ chiếm đoạt hơn 1,09 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Trương Văn Tiên, cơ quan tố tụng xác định, người này tham gia thỏa thuận, gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán ngoài hợp đồng 942 triệu đồng, đồng thời trực tiếp nhận 150 triệu đồng từ Công ty Nam Mỹ, nhưng không lập hợp đồng, không hạch toán mà giao lại cho Trần Văn Phúc. Sau đó, Tiên được Phúc đưa lại 50 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, Tiên và Trung mới hoàn trả 150 triệu đồng cho đại diện Công ty Nam Mỹ.

Bị cáo Trần Ngọc Trung bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của Phúc và Tiên trong việc thỏa thuận, gây sức ép buộc Công ty Song Trang thanh toán ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng.

Riêng bị cáo Đặng Minh Thừa, được SCIC ủy quyền đại diện phần vốn 6,4 triệu cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ tại CIPCO. Cáo trạng cho rằng, Thừa cùng Trần Văn Phúc đã chỉ đạo sử dụng tiền công ty chi quà tặng trái quy định 2,1 tỷ đồng, dù đã khắc phục 1,55 tỷ đồng nhưng vẫn gây thiệt hại cho doanh nghiệp 550 triệu đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục xét xử.