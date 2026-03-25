200 cảnh sát vây bắt 3 nhóm 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, thu nhiều súng đạn

TPO - Rạng sáng 24/3, Công an tỉnh Phú Thọ huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 28 địa điểm, vây bắt, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán núp bóng doanh nghiệp. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách cùng vũ khí, trong đó có 4 khẩu súng và nhiều đạn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động trên 200 cảnh sát phá chuyên án đặc biệt lớn.

Tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân.

Cơ quan Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán. Các đối tượng gồm: Lý Văn Hai, SN 1975, trú tại Tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Thức, SN 1973, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh, SN 1960, trú tại Số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Điệp, SN 1986, trú tại KĐT TMS, Tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp, SN 1985, trú tại Đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Bùi Thị Sang, SN 1982, trú tại Tổ 12, phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Hạnh, SN 1982, trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa; Đàm Duy Khanh, SN 1989, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng, SN 1984, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì, SN 1974, trú tại Thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập đối với 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm bi; 1 gói thuốc súng; 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.