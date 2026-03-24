Công an triệu tập kẻ dùng gạch đập vào đầu nam shipper ở Hưng Yên

TPO - Chiều 24/3, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đã triệu tập đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hành hung người giao hàng xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, tối 23/3, cơ quan công an xã Thái Thụy tiếp nhận trình báo của anh Vũ Đức Long (SN 2000, trú xã Thái Thụy) về việc bị một người lạ tấn công khi đang giao hàng.

Theo lời kể, khoảng trưa cùng ngày, khi anh Long đang ngồi bên đường lựa hàng để giao cho khách (đã chừa lối đi), bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp mạnh vào lưng.

Ảnh cắt từ video clip.

Chưa dừng lại, đối tượng này quay xe, cầm theo hai viên gạch, rồi tấn công vào vùng đầu nạn nhân, khiến anh Long choáng váng.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khoảng 12h30 ngày 23/3, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau bằng xe máy đi qua khu vực. Người điều khiển xe (mặc áo trắng) bất ngờ dừng lại, đạp vào lưng shipper và quát “gọn vào”. Khi nạn nhân phản ứng, đối tượng quay lại, cầm gạch tấn công vào đầu.

Đáng chú ý, sau khi gây ra hành vi bạo lực, đối tượng còn thách thức “có camera thì làm sao” trước khi rời khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thái Thụy đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người trực tiếp dùng gạch tấn công nạn nhân là Vũ Trường Thọ (SN 1999, trú thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy). Hiện đối tượng đã bị triệu tập để phục vụ điều tra.

Dù nạn nhân không bị thương tích nghiêm trọng, vụ việc vẫn gây phẫn nộ trên mạng xã hội bởi tính chất côn đồ, vô cớ và coi thường pháp luật.

