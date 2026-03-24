Phạt tù chung thân 3 bị cáo dùng container làm tụ điểm mua bán ma túy

TPO - Các bị cáo sử dụng một chiếc container cải tạo thành nhà tạm để chứa ma túy và súng đạn. Khi có khách đặt mua ma túy, các đối tượng sẽ lấy ma túy từ container đem giao cho khách.

Ngày 24/3, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, quê Phú Thọ); Nguyễn Quang Nam (SN 1995, Hà Nội); Hà Ngọc Giang (SN 1981, Hà Nội) cùng mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Cùng vụ án, hai bị cáo Ngô Viết Nhân (SN 1993, ở Đà Nẵng); Vương Chí Vui (SN 1999, ở Hà Nội) mỗi người lĩnh 20 năm tù.

Đầu năm 2024, bị cáo Hà Ngọc Giang mua và gia cố một chiếc container thành nhà tạm và đặt ở khu Bãi Rồng, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cũ.

Tháng 5/2024, bị cáo Ngô Viết Nhân đến đây, làm công việc chăn nuôi gia súc cho Giang. Ở trong container chỉ có mình Giang, còn Nhân chỉ được vào container khi Giang cho phép.

Ở trong container, Giang để một khẩu súng, trên tường có treo dao, kiếm, rìu. Ngoài ra còn có ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung trong vụ án.

Ngày 11/6/2024, do có quen biết từ trước nên bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung gọi cho Nhân qua ứng dụng Telegram, bảo Nhân lấy ma túy từ container của Giang để bán cho khách tên là H. thu về 400 triệu đồng.

Nhân đồng ý và được Nhung bảo sẽ có người đến đón Nhân đi bán ma túy, người đưa chính là Vương Chí Vui.

Thấy Vui đến, Nhân xác nhận là người của Nhung cử đến để đưa mình đi bán ma túy nên cầm theo một túi xách đen chứa ma túy rồi lên xe của Vui. Khi đến điểm hẹn hai bị cáo đang nhận tiền đặt cọc 100 triệu đồng, chưa kịp giao ma túy và nhận nốt 300 triệu đồng còn lại thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an tiếp tục kiểm tra chỗ ở của Nhung, Nam và Giang thì phát hiện thêm nhiều ma túy (gồm: 893,75 gram Methamphetamine; 997 gram ma túy Ketamine; 36,2 gram ma túy MDMA...). Riêng chỗ ở của Giang còn phát hiện thêm một khẩu súng quân dụng, hai viên đạn.

Theo cơ quan truy tố, tổng khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là rất lớn. Ngoài ra, bị cáo Nhân khai nhận đã từng giao ma túy cho Nhung 1 lần sau Tết Nguyên đán 2024 nhưng không nhớ chính xác giao ở địa điểm nào, khối lượng là bao nhiêu.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.