Vụ cựu hiệu trưởng thu tiền học thêm cao hơn quy định: Nhiều người có mặt tại tòa phủ nhận 'vai' bị hại

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán trưởng nhà trường bị cáo buộc lợi dụng chức vụ thu quá số tiền học thêm của học sinh, gây thiệt hại cho phụ huynh.

Bị cáo xin cho chồng, con được vào phòng xử

Sáng 24/3, TAND khu vực 3 Hà Nội, tái mở phiên xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (giáo viên, cựu Kế toán trưởng nhà trường) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, nhiều người đứng dậy phát biểu, họ không phải là bị hại trong vụ án, đề nghị tòa thay đổi cách gọi. “Tôi đến đây để chứng minh cô giáo bị oan chứ không đến đây dự với tư cách là bị hại”, người được triệu tập nói.

Phần làm thủ tục cũng ghi nhận, bị cáo Nguyễn Thị Bình yêu cầu Chủ tọa cho phép ngồi trong quá trình xét xử vì sức khỏe không đảm bảo. Bà Bình cũng xin cho chồng, con vào ngồi để động viên tinh thần; xin được ghi âm, ghi hình. Trước yêu cầu của bà Bình, HĐXX chấp nhận, riêng việc ghi âm phải đặt máy lên bàn.

Cũng tại phần khai mạc, người thân bày tỏ bức xúc ồn ào bên ngoài, bà Bình ngồi trên bục khai báo mất bình tĩnh, bật khóc, nhiều giáo viên ngồi phía dưới lên tiếng động viên.

Trước phiên xử, bà Bình cũng có đơn kêu oan gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Trong đơn, bà cho rằng bản chất sự việc xảy ra năm học 2013 – 2014 chỉ là sai sót trong quá trình tiếp nhận công việc mới.

“Tính đến nay đã hơn 1 thập kỷ, quá trình tố tụng kéo dài mòn mỏi theo năm tháng. Hồ sơ vụ án bị trả đi trả lại tới 5 lần đã vắt kiệt tinh thần, danh dự của tôi”, bà viết trong đơn.

Bào chữa cho bà Bình, luật sư Phùng Thị Huyền (Đoàn luật sư TPHCM) bày tỏ quan ngại, sự việc đã được Thanh tra quận Ba Đình cũ kết luận năm 2016 là chỉ có "khuyết điểm trong quản lý tài chính", hoàn toàn không có dấu hiệu hình sự. Bà Bình đã chịu trách nhiệm người đứng đầu, bị xử lý kỷ luật và chấp hành xong các quyết định hành chính thời điểm đó. Việc cơ quan tố tụng khởi tố vụ án vào năm 2023 (sau 8 năm sự việc đã giải quyết hành chính dứt điểm) khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về tính công minh và dấu hiệu "hình sự hóa quan hệ hành chính".

Hồ sơ vụ án thể hiện, xuất phát từ đơn tố cáo, sai phạm xảy ra hơn 10 năm trước nhưng năm 2023 mới khởi tố. Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng.

Theo truy tố, năm học 2013 – 2014, bà Bình và cựu Kế toán Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng so với mức thu quy định.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Viện Kiểm sát cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi cho nhà trường; dù vậy cơ quan truy tố chưa xác định được cá nhân nào hưởng lợi bất chính.

Phụ huynh không yêu cầu đền bù, xử lý

Giai đoạn điều tra, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khai mức thu 15.000 đồng/tiết học đã được bàn trong Hội đồng sư phạm của trường. Nhà trường cũng chia các học sinh thành 2 nhóm lớp học thêm theo trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận của phụ huynh.

Còn bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt khai, việc tách 2 nhóm lớp học thêm do Hiệu trưởng Bình chỉ đạo. Lý do, tách ra sẽ khiến sĩ số của lớp giảm đi và từ đó thu được nhiều tiền hơn vì thực tế, nếu để nguyên một lớp với sĩ số 30 – 40 em sẽ chỉ được thu 7.000 đồng/tiết.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập các giáo viên chủ nhiệm thời điểm 2013 – 2014 của nhà trường. Kết quả, có 12 người khai không chia nhóm học thêm (tách 2 nhóm lớp); 4 giáo viên khai có chia nhóm học thêm và 6 người nói không nhớ chia nhóm hay không.

Đối với các giáo viên bộ môn, khi làm việc với cơ quan điều tra có 5 người khai không chia nhóm, 4 người khai có chia nhóm và 4 người khác không nhớ.

Về thỏa thuận với phụ huynh học sinh, công an mời 14 người lên làm việc. Trong số này, 5 phụ huynh nói không viết Biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm, chữ viết cùng chữ ký không phải của họ; 3 phụ huynh khác xác nhận chữ ký trong Biên bản là của họ; 6 người còn lại xác nhận cả chữ viết, chữ ký Biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm là của họ.

Trong vụ án này, tất cả phụ huynh đều không có ý kiến gì về mức 15.000 đồng/tiết học nên không yêu cầu đền bù thiệt hại hay xử lý việc nhà trường thu cao hơn quy định.