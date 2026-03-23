'Cò đất' lừa bán biệt thự 'ma' cho khách lấy tiền đầu tư sàn tiền ảo

Hoàng An
TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư sàn tiền ảo, bị cáo Cao Đắc Thức (SN 1990, ở Phú Thọ) lừa bán biệt thự "ma" cho khách để chiếm đoạt tiền.

Ngày 23/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Đắc Thức (SN 1990, ở Phú Thọ) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giữa năm 2020, Thức làm môi giới bất động sản tự do. Do cần tiền đầu tư tiền ảo và chi tiêu cá nhân, Thức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối về các căn biệt thự cần bán để mời chào khách, dụ họ đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Từ tháng 9/2020 - 5/2021, Thức 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư rồi dùng tiền chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo bị thua hết và bỏ trốn.

Trong các bị hại có chị L. K. P. nhờ Thức tìm mua hộ 1 căn biệt thự khu đô thị V. để đầu tư, bán kiếm lời. Thức dù không biết chủ sở hữu căn biệt thự là của ai, có bán hay không nhưng vẫn nói dối chị P. rằng chủ căn biệt thự đang rao bán, nếu chị P. xuống tiền đầu tư sẽ bán nhanh và có lãi.

Tin tưởng Thức, chị P. đã chuyển cho bị cáo 700 triệu đồng tiền đặt cọc để mua căn biệt thự dù chưa đi xem thực tế.

Bị cáo Cao Đắc Thức.
Bị cáo Cao Đắc Thức.

Sau khoảng 2 tuần không thấy Thức thực hiện việc môi giới như thỏa thuận, chị P. tìm gặp mới biết bị cáo đã dùng số tiền đặt cọc để chơi tiền ảo và bị thua hết.

Hay như anh N. N. T., tháng 5/2021, qua mạng xã hội, anh biết Thức làm môi giới bất động sản tại khu đô thị V. nên liên hệ, đặt vấn đề mua 1 căn biệt thự tại đây. Thức đồng ý và đưa anh T. đi xem một số căn biệt thự đang rao bán tại khu đô thị. Sau khi xem, anh T. quyết định sẽ mua, đặt cọc 1 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền đặt cọc, anh T. liên lạc với chủ căn biệt thự thì mới biết mình bị lừa. Tiền của anh T. cọc, Thức cũng "nướng" vào tiền ảo thua hết.

Hoàng An
