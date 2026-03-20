Xét xử vắng mặt cựu Cục phó nhận 6 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu tại dự án Bản Mồng

TPO - Ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng của Công ty Hoàng Dân và giúp doanh nghiệp này trúng thầu sai quy định tại dự án hồ Bản Mồng ở Nghệ An, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

TAND TP Hà Nội đã quyết định xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu; Vi phạm quy định về kế toán" xảy ra tại Công ty Hoàng Dân. Phiên tòa mở ngày 30/3.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh.

Trước ngày xét xử, TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hải Thanh là 1 trong 23 bị cáo của vụ án, trước khi khởi tố ông này xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, Viện KSND Tối cao gần đây cũng kêu gọi ông Thanh đầu thú.

Ban hành cáo trạng, Viện Kiểm sát truy tố ông Thanh về tội “Nhận hối lộ”. Bị truy tố cùng tội có ông: Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và ông Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

17 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Viện Kiểm sát xác định, để Công ty Hoàng Dân được trúng thầu sai quy định tại 4 dự án gồm hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); hồ Bản Mồng (Nghệ An); hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hồ Cánh Tạng (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ), gây thiệt hại 251 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã hối lộ cho cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng hơn 4,5 tỷ đồng và nhiều cán bộ của Bộ. Ông Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã thu 175 miếng vàng và kê biên nhiều tài sản. Gia đình các bị cáo và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả gần 50 tỷ đồng.