Tổ chức thu tiền cho xe tải lưu thông trong Khu công nghệ cao vào giờ cấm, nhóm bảo vệ lĩnh án

TPO - Lợi dụng chức vụ, nhóm lãnh đạo đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM đã thiết lập "quy trình ngầm", nhận hối lộ hàng tỷ đồng để cho xe tải lưu thông trong giờ cấm. Với hành vi coi thường pháp luật này, các bị cáo này và đồng phạm vừa bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc.

Ngày 26/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ cho xe tải lưu thông vào giờ cấm để trục lợi và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, Đội trưởng bảo vệ Khu Công nghệ cao) 6 năm 6 tháng tù, Hồ Tấn Đạt (đội phó) 6 năm tù, Đoàn Ngọc Thịnh (đội phó) 5 năm tù, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, đội phó) 5 năm tù. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo HĐXX, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Giang Sơn giữ chức vụ đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao, là người khởi xướng, thiết lập cơ chế phạm tội bằng việc nhận tiền hàng tháng từ các xe vận tải để cho phép lưu thông vào khung giờ cấm. Sơn sau khi nhận tiền đã cùng các bị cáo khác trực tiếp điều phối cho xe ra vào, đồng thời phân chia tiền thu lợi bất chính.

HĐXX xác định Sơn giữ vai trò điều hành, chi phối toàn bộ hành vi phạm tội và thực hiện hành vi này trong thời gian dài nên bị cáo này phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Đối với bị cáo Hồ Tấn Đạt, HĐXX xác định Đạt là Đội phó, có vai trò giúp sức tích cực và giữ vai trò điều hành. Sau khi tiếp nhận chủ trương, danh sách xe từ bị cáo Sơn, bị cáo Đạt triển khai xuống các tổ trưởng, tổ phó để tổ chức cho xe lưu thông qua các chốt kiểm soát. Hành vi của Đạt không chỉ dừng lại ở việc thực hành mà còn tham gia điều hành hoạt động phạm tội trong cơ chế do Sơn thiết lập.

Trong khi đó, các bị cáo còn lại đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Nhà nước và xã hội. Hành vi này ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước.

HĐXX cũng cho biết, trong thời gian nghị án đã xem xét toàn diện và đã áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo có thành tích trong công tác, được tặng kỷ niệm chương, giấy khen; gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu…

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định như nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, một “quy trình ngầm” đã được thiết lập ngay trong lực lượng bảo vệ – những người có nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự tại khu vực này.

Bị cáo Nguyễn Giang Sơn đã đứng ra thỏa thuận với các doanh nghiệp vận tải. Để được “mở đường” qua các cổng chính như D1, D2 và lưu thông trong giờ cấm, doanh nghiệp vận tải phải chi tiền hàng tháng, tùy theo số lượng xe. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bị cáo Sơn cũng đã bàn bạc với các đội phó và tổ trưởng, tổ phó lập danh sách các xe “đã đóng tiền”, sau đó chia sẻ vào nhóm Zalo nội bộ. Các bảo vệ trực chốt căn cứ danh sách này để nhận diện, bỏ qua vi phạm khi xe đi qua.

Từ các sai phạm, Nguyễn Giang Sơn đã nhận 1,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và giữ lại khoảng 400 triệu đồng, phần còn lại chia cho các lãnh đạo đội, tổ trưởng, tổ phó với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Các nhân viên bảo vệ cũng được chia tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng/người.

Ngoài khoản tiền được phân chia, một số tổ trưởng, tổ phó còn tự “đánh lẻ” thu thêm tiền từ doanh nghiệp khác để cho xe vào giờ cấm…